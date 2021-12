Er klonk een pingeltje door de boekhandel, gevolgd door een omroepbericht. Dat de winkel heel blij was dat we er weer waren, maar of we ons wel goed aan de anderhalve meter afstand wilden houden. Naast me stond een vrouw, we grinnikten elkaar toe vanachter onze mondkapjes. De gangpaden waren smal, de kassa’s dichtbij. We werden steeds verder naar de tijdschriftenmuur geduwd, en naar elkaar. Van afstand kon geen sprake zijn, mallerds. En ‘dat we er weer waren’? Ze moesten alweer dicht.

Het was zaterdag al laat in de ochtend dat ik vernam van de voorgenomen persconferentie en de zeer waarschijnlijke maatregelen. Om twaalf uur stond ik in de stad. Ik had vijf uur om al wat ik nodig achtte voor een behoorlijke kerst in te slaan, of in ieder geval zo veel mogelijk, en ik had zin noch tijd de moraliteit van deze shopping spree te overwegen. Of ik mijn locals moest supporten, of beter thuisblijvend het virus kon inperken? Wel of geen kans geven aan nieuwe dingen, die in de mainstream van de onlinestratosfeer niet ontdekt zouden worden? (Ergens hierboven, in een hoekje, lag mijn nieuwe boek. Vanaf zondag zou het niet meer per toeval kunnen worden opgepakt door een struinende winkelaar. Die zou in de zoekbalk van Bol.com een bekende naam invoeren.)

Vijf uur lang doen alsof het wel meevalt met het virus

Maar dat waren dus dingen waar ik niet over wilde nadenken. Deze vijf uur zou ik doen alsof het allemaal wel meeviel met het virus en zijn bijeffecten. Daar had ik behoefte aan na twee jaar voorbehoud, een derde schoolsluiting en alweer een beteugelde kerst. En een nieuw Ruttekabinet, ook dat nog.

Ik zeulde acht tijdschriften en een kinderboek naar een kassa. Terwijl een jongen van begin twintig het boek tot cadeautje maakte, begon hij zich plots verschrikkelijk op te winden omdat er geen spatscherm voor zijn kassa hing. Ik keek opzij naar de kassa’s naast hem, daar hingen ze wel. Gelukkig had iedereen een mondkapje op, dacht ik, en was de toonbank enorm diep, misschien wel anderhalve meter. Minstens één. Maar terwijl hij het papier omvouwde en dichtplakte, werd duidelijk dat híj vandaag niet wilde doen alsof het wel meeviel, dat hij een man van virusinperkende principes was. Ik voelde me een klootzak dat ik überhaupt in die winkel stond, in zijn onafgeschermde nabijheid. Dat ik niet gewoon thuis mijn laptop had opengeklapt.

Totdat de jongen zich na een kleine collegiale discussie wendde tot een derde collega, of ze van plek wilde ruilen. Ah, daar was-ie weer: eigen ongemak, verpakt als principes. De collega stemde in.

Even geen tijd voor moraliteit

Terwijl ik naar buiten liep, voelde ik een mening opborrelen, een waardeoordeel, een moreel oordeel. Ik heb weer te veel op sociale media gezeten, sprak ik mezelf toe. Te veel zitten kijken naar hoe de onlinemassa elkaar steeds maar beoordeelt. Over wat we wel en niet mogen zeggen, hoe we het moeten zeggen, wat we hadden moeten doen en niet mogen doen.

Even voelde ik de verleiding om met Twitter te delen wat ik net had gezien, de oordelaars hun werk te laten doen. Maar ik liep buiten, tussen de echte massa. Ik wilde niet vertragen om mijn smartphone te pakken. Ik had luttele het-valt-wel-mee-uurtjes te gaan, en even geen tijd voor moraliteit. Gelukkig maar.