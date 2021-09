Iedere film telt wel een paar Bondgirls, dus het zijn er zijn intussen tientallen. Sommige actrices waren onbekend en bleven dat, andere werden wereldberoemd, of waren dat al. Dit zijn vijf Bondgirls om te onthouden.

1 De Zwitserse Ursula Andress werd wereldberoemd als Honey Ryder die in de eerste Bondfilm Dr. No (1962) in een bikini, met een mes op de heupen, uit de golven stapte. Sean Connery keek toe, alsof hij een nieuw wereldwonder aanschouwde. Twee keer werd er geknipoogd naar de iconische scène, door Halle Berry in Die Another Day (2002) en Daniel Craig in Casino Royale (2006). Ook bestaan er melige parodieën. In Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999) wordt de bikiniscène nagespeeld door een man met overvloedig borsthaar.

2. Diana Rigg, de ster uit de Britse spionageserie The Avengers, vertolkte Contessa Teresa di Vicenzo kortweg Tracy in On Her Majesty’s Secret Service (1969). Ze speelde Bondvertolker George Lazenby met gemak van het doek, en was de enige Bondgirl die 007 naar het altaar wist te lokken, en zich Mrs. Bond mocht noemen. Helaas duurde het geluk niet lang, Tracy werd kort na de huwelijksvoltrekking door een Bondnemesis gedood.

3. De Jamaicaanse disco queen Grace Jones stond in A View to a Kill (1985) tegenover Roger Moore. Ze speelde de gevaarlijke May Day die rustig van de Eiffeltoren sprong en koeltjes het bed deelde met Bond. Voor de nieuwste Bondfilm No Time To Die bedankte ze evenwel. Het gastrolletje was haar te klein.

4. Voormalig Chanel-model Famke Janssen stond in GoldenEye (1995) tegenover Pierce Brosnan. Ze brak door als de Ferrari rijdende, sigaren rokende Xenia Onatopp die mannen wurgt met haar dijen, en een orgasme beleeft tijdens een moord(poging).

5. De Franse filmster Léa Seydoux was te zien als psycholoog Madeleine Swann in de vorige Bondfilm Spectre (2015) en keert terug in No Time To Die. Ze wordt voor de tweede keer gepaard aan Bond, vertolkt door Daniel Craig, en dat kunnen niet veel Bondgirls zeggen. Meestal is hun Bondaffaire eenmalig, maar volgens Seydoux is er met Bond en Swann iets speciaals aan de hand, het zou om echte liefde gaan.

