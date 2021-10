Victoriaans koken met Mrs Crocombe: gekookte pudding met een vleugje vilein commentaar

Fans van Downton Abbey, de succesvolle serie die verhaalt over het wel en wee van een adellijke Britse familie en hun bedienden, kunnen hun hart ophalen bij het YouTubekanaal van English Heritage. Vooral in de armen van Mrs Crocombe, de kok van Lord en Lady Braybrooke in Audley End House, Essex.

Avis Crocombe bestond echt, en het schriftje waarin ze haar favoriete recepten opschreef is bewaard gebleven. English Heritage besloot Avis tot leven te brengen en dus trekt actrice Kathy Hipperson met regelmaat een korset aan, verbergt ze haar zwarte haar onder een keurig kapje en staat ze voor het oog van tientallen camera's te roeren in koperen potten in een gigantische Victoriaanse keuken. Ze maakt gerechten waar je van gaat watertanden zoals saffraanbroodjes, ‘Victoria sandwiches ‘of ‘gingerbread koekjes’.

De populairste video's zijn echter die waarin ze eten maakt waar je bijkans van moet kokhalzen. Niet vanwege de ingrediënten, maar de manier van koken. Tenzij je een voorliefde hebt voor Engelse puddings: deeg gemaakt met niervet, met een hartige vulling, die urenlang gekookt wordt tot het eruit komt als een lijkbleek brouwsel. Of de pigeon pie met wonderlijke decoratie: afgehakte pootjes.

Haar populariteit heeft Mrs Crocombe waarschijnlijk vooral te danken aan de shade die ze geeft: vileine opmerkingen voor eenieder die te arm of te laf is om fatsoenlijk te koken. “Als je zelf geen kalkoen kunt ontbenen, dan vraag je het toch aan je slager.” “Dit is niet goed genoeg voor de familie, maar wel voor de bedienden.” Mijn favoriet: “Ik doe er uien bij, maar niet te veel. Uien zijn immers het voedsel voor de armen.”

Groepjes YouTubers die ongeveer in dezelfde niche zitten, geven zichzelf graag een eigen naam. Boekenkanalen verzamelen zich onder de naam ‘BookTube’ en ‘FoodTubers’ koken de sterren van de hemel. In een hoekje verder weg van de spotlights vind je ‘CosTube’, met voornamelijk vrouwelijke YouTubers die hun leven en kanalen wijden aan historische kleding en kostuums.