Rode schoenen op de Spaanse Trappen, laarzen, ballerina’s, pumps, knalrood, bloedrood. Argeloos liep ik over de Piazza di Spagna toen daar die fel geschoeide flashmob opdook.

De rode schoenen vragen aandacht voor geweld tegen vrouwen en voor de ergste vorm ervan, femminicidio, femicide, vrouwenmoord.

“We zijn de schreeuw van al die vrouwen die geen stem meer hebben”, scandeerden de actievoersters.

In heel Italië sprongen op hetzelfde moment groepen tevoorschijn, ook van mannen in donker pak met rood mondmasker en de David van Donatello in Florence droeg een rode sjaal.

Het aantal moorden, waaronder afrekeningen van de maffia, is de laatste tijd gedaald, maar het aantal moorden op vrouwen nam toe, mede door de pandemie die mensen tot elkaar veroordeelt.

In detail doen kranten, radio en televisie verslag, met naam en toenaam van slachtoffer en dader; Victoria bezweek aan de messteken die haar ex haar toebracht voor de ogen van hun kinderen. “Niet met mij? Dan met niemand, ik hou te veel van je”, zei de geliefde van Elvira, waarna hij haar omhelsde en wurgde. Ook Fortuna wilde weg bij haar man en daarom sloeg hij haar dood met een elleboogkruk.

Vrouw als bezit

Jaren waren er nodig en nog heel veel vermoorde vrouwen voordat femminicidio een officiële term werd. Het was toch gewoon moord? Men wilde er niet aan want een specifieke benaming betekent een aparte aanpak met een speciale wet. In vrijwel alle gevallen werd de moord gepleegd door een al dan niet voormalige geliefde of echtgenoot. Het probleem moest bij de wortel worden aangepakt en die ligt diep, bij oude patriarchale structuren waarin de vrouw wordt gezien als bezit. De wet op de eerwraak is pas in 1981 afgeschaft. Tot dan toe ging een man die zijn overspelige vrouw doodde veelal vrijuit.

In 2013 kreeg femminicidio dan eindelijk een plek in het wetboek van strafrecht. Men erkent dat de moord de culminatie is van een lang proces dat vaak begint met woorden. Daarom moet daar al worden ingegrepen.

Onlangs werd Giorgia Meloni, leidster van de extreemrechtse partij Fratelli d’Italia, uitgemaakt voor koe en zeug. Niet door iemand van haar eigen fascistoïde aanhang maar door linkse hoogleraren. Hoe hartgrondig ik het ook oneens ben met haar ideeën, toch voelde ik solidariteit. Een koe is een mooi dier en een zeug ook, maar hier denigrerend bedoeld als melk- en voortplantingsmachine. De mannelijke equivalenten hebben die negatieve bijklank niet. Ook de president van Italië voelde solidariteit en belde haar op.

In Nederland is de verbale agressie tegen vrouwen eveneens groot. Ook in Nederland worden vrouwen vermoord omdat ze vrouw zijn en volgens de statistieken zijn de aantallen naar verhouding hoger dan in Italië. Maar de wet is nog niet aangepast.

Dat lijkt me de hoogste tijd.

Vandaag heb ik weer rode schoenen aan.

Rosita Steenbeek is schrijfster en woont deels in Rome. Meer van haar columns leest u hier.