Verzetsorganisaties protesteren tegen successerie ‘Het Verhaal van Nederland’

Vier organisaties, voortgekomen uit het verzet in de Tweede Wereldoorlog, protesteren tegen een uitzending van NTR. Volgens de organisaties geeft de tiende aflevering van de NTR-serie Het Verhaal van Nederland een eenzijdig beeld van de bezetting. De rol van verzet zou ‘ten onrechte geminimaliseerd’ zijn. Daarom sommeren de organisaties NTR een disclaimer te plaatsen voor de uitzending, die zaterdag voor de tweede keer wordt uitgezonden.

Presentator Daan Schuurmans vertelt in de tiende aflevering van de tv-hit over Nederland tijdens de Duitse bezetting. “Bijna 90 procent van de bevolking paste zich aan, slechts een enkeling durfde in actie te komen”, zegt Schuurmans in de uitzending. Volgens Paul van Tongeren doet de serie daarmee lijken als of het verzet vrijwel niet bestond.

Van Tongeren is een van de aanklagers en voorzitter van de Stichting Jacoba van Tongeren. Tientallen nazaten van verzetsstrijders en Stichting 1940-1945, Stichting Herinnering LO-LKP en het Verzetsmuseum in Amsterdam doen mee.

De organisaties schrijven dat zo’n 350.000 mensen onderdoken en een groter aantal mensen zich inzetten voor onderduikers. Bijvoorbeeld door ze van een woonruimte of persoonsbewijs te voorzien. De verzetsorganisatie LO-LKP had 17.000 medewerkers en 30.000 mensen waren bij illegale pers betrokken. ‘De aflevering is onevenwichtig en kwetsend voor nabestaanden van verzetsstrijders’, schrijven de organisaties in een persbericht.

Volgens Hinke Piersma, Hoofd Onderzoek bij NIOD, is het verhaal van het verzet tijdens de oorlog gecompliceerd. Piersma schreef onder meer het boek ‘Op eigen gezag’ over politieverzet in de oorlog. “Verzet is niet alleen op de barricade staan”, zegt Piersma. Ze noemt voorbeelden van het bieden van onderdak, of het geven van hulp aan families met onderduikers als verzetsvormen.

Advocaat sommeert NTR

Nadat de aflevering vorig jaar werd uitgezonden, lieten instellingen, samen met 150 nazaten van verzetsmensen, zich kritisch uit. Job Cohen en Gerrit Jan Wolffensperger gingen op gesprek met de directeur Media van NTR en critici dienden een klacht in bij de NPO Ombudsman. Dat mocht niet baten, de aflevering wordt deze zaterdag opnieuw uitgezonden.

De organisaties hebben daarom een advocaat in de arm genomen die NTR sommeert voorafgaand aan de uitzending een disclaimer op te nemen. ‘Het is belangrijk dat het beeld van bezetting en verzet correct en genuanceerd is. De Tweede Wereldoorlog bepaalt mede onze nationale identiteit en is nog steeds een moreel ijkpunt’, schrijven ze. De NTR laat weten dat ze de klacht bestudeert.

Lees ook:

‘Verhaal van Nederland’ bagatelliseert het Nederlandse verzet tegen de Duitsers

De tv-serie ‘Het verhaal van Nederland’ schetst een gemankeerd beeld van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is een klap in het gezicht van mensen die hun leven waagden voor de vrijheidsstrijd, meent auteur Paul van Tongeren.

Lees ook:

De nieuwe tv-serie ‘Het verhaal van Nederland’ laat ook de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis zien

De tv-serie Het verhaal van Nederland werpt nieuw licht op bekende en onbekende historische verhalen. ‘We hebben gewaakt voor het opgeheven vingertje, maar we proberen wel om mensen na te laten denken over wat er is gebeurd.’