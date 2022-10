Verstopt doek van Fernand Léger na decennia gevonden

In een Nederlandse privéverzameling is een nieuw werk van de Franse kunstenaar Fernand Léger ontdekt. Het zat verstopt op de achterkant van het schilderij Le 14 juillet dat Léger rond 1913 maakte, achter een harde lijmachtige laag en het frame waarop het doek gespannen is.

Dat er iets op de achterkant stond, was wel bekend. “Maar iedereen dacht dat het niets belangrijks was”, zegt restaurator Gwendolyn Boevé-Jones van restauratieatelier Redivivus. Ze was bezig met de voorkant van het schilderij, maar werd toch nieuwsgierig. Ze kreeg toestemming om de achterkant te onderzoeken. “Het was een afschuwelijk karwei om die keiharde lijmlaag te verwijderen. Maar het werk eronder verkeerde in een uitstekende staat.”

Het was Boevé-Jones toen al duidelijk dat het om een belangrijke ontdekking ging. “Het schilderij kan worden toegeschreven aan Léger en maakt deel uit van een reeks schilderijen die hij maakte tussen 1911 en 1912, dus vlak voor het werk op de andere kant.”

Opmaat naar de kubistische werken

In die reeks, Les Fumées sur les toits – de rook boven de daken – schilderde Léger het uitzicht van zijn Parijse atelier. Het is een belangrijke periode in zijn artistieke ontwikkeling. In die serie experimenteert hij met nieuwe vormen, gaat hij van een redelijk realistische weergave van de daken, schoorstenen en rookpluimen naar een abstract beeld. Het is de opmaat naar de kubistische werken die hij vanaf 1913 zou schilderen en waarmee hij wereldberoemd zou worden. De schilder zag de serie zelf ook als een belangrijk keerpunt in zijn carrière.

Het schilderij met de verrassing op de achterkant kwam in 1999 in handen van de Triton Collection Foundation, de verzameling van een Nederlands ondernemersechtpaar, Marijke van der Laan en wijlen Willem Cordia. De collectie omvat ongeveer 300 kunstwerken uit de periode 1870 tot nu, van beroemde kunstenaars als Van Gogh, Picasso en Monet. Musea krijgen ze vaak in bruikleen.

De nieuw ontdekte Léger zal vanaf 19 november voor het eerst te zien zijn in het Kröller-Müller Museum, in de tentoonstelling Fernand Léger en de daken van Parijs. Kröller-Müller bezit zelf de grootste collectie kubistische werken in Nederland, ook van Léger.

Lees ook:

Museum Boijmans had niet gedacht ooit nog een Miró te bemachtigen

Voor ruim 8 miljoen heeft museum Boijmans een surrealistisch schilderij van Joan Miró gekocht. Geen toegankelijk werk, geeft directeur Sjarel Ex toe, maar ‘essentieel’ voor het museum en Nederland.

Vermeer zette zijn melkmeisje eerst in een vollere keuken

Met nieuwe technieken keken onderzoekers dwars door de verflagen van Vermeers schilderij Het melkmeisje. Ze ontdekten dat de schilder eerst een veel drukkere voorstelling in gedachten had.