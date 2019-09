Verschijnt koningin Máxima met of zonder handschoen(en) in de Ridderzaal?

In de functie van koningin wordt dit haar zevende Prinsjesdag en door de jaren heen zit er een warrige lijn in haar handschoenengedrag. Het eerste jaar stapte zij zonder handbedekking uit de Gouden Koets. Het volgende jaar hield ze ze rondom de Ridderzaalmomenten kordaat aan. Bij de balkonscène zwaaide ze echter ineens handschoenloos. De jaren daarna heeft ze vrijwel altijd bij aankomst én bij de balkonscène minimaal één handschoen aan. Zo verschijnt ze trouwens ook vaak bij andere gelegenheden. Het lijkt dus aannemelijk dat de koningin op Prinsjesdag tenminste één handschoen zal dragen.

Voordat Máxima koningin werd experimenteerde zij tijdens officiële bezoeken met deze parafernalia. Eerst heeft ze beide handschoenen charmant los in de hand, maar steeds vaker gaat alleen de linker aan. Met die hand houdt ze een aangereikt bosje bloemen of haar tasje vast; met haar blote rechter schudt ze handen. Royaltykenner Josine Droogendijk verklaard op haar site ‘Modekoningin Máxima’: ‘Een koninklijke handdruk is leuker zonder handschoen en een bosje bloemen vasthouden weer fijner mét.’

Vorige koninginnen

Passend bij haar tijd droeg Wilhelmina bij het voorlezen van de troonrede standaard nauwsluitende lange handschoenen met daarover een armband. Juliana verscheen ongeacht de kleur van haar japon tijdens Prinsjesdag meestal met witte of zwarte exemplaren. Bij haar latere troonredes trekt ze de rechter uit zodat ze de velletjes beter kon omslaan. Beatrix verlaat die traditie; zij vervult de ceremonie met blote handen. Beatrix is sowieso niet zo’n handschoenendraagster. Ze verschijnt vaker zónder dan met handschoenen. Soms piepen ze uit haar handtasje.

Hoe het hoort

Handschoenen gaan door als chic, stijlvol en elegant. Tot begin jaren zestig propageren etiquetteboeken dat handschoenen dienen om het ‘toilet te vervolmaken.’ Bij het handen schudden moet een man altijd de rechterhandschoen uittrekken. Een dame niet. Zij mag ze altijd aanhouden, tenzij ze iets gaat eten. Dan moeten ze uit.

Kennelijk vindt de koningin dat deze luxe-accessoires bij haar functie passen. Haar schoonmoeder en -zussen zijn overigens geen fervente liefhebbers en ook haar Europese evenknieën zijn nauwelijks geneigd dit elegante extraatje uit te buiten. Een uitzondering is de Engelse vorstin. Die verschijnt buitenshuis vrijwel nooit zonder handschoenen. Hoewel het in haar vroege jaren nog heel gebruikelijk was om handschoenen te dragen (een dame ging zonder de straat niet op) melden diverse bronnen dat Elizabeth eraan verknocht is omdat ze haar bij al dat handen schudden beschermen tegen vuil en ziektekiemen.

Mode

Begin jaren zestig verdwijnen handschoenen definitief uit de mode en krijgen het predicaat ‘burgerlijk’. Sporadisch maken ze een comeback, zoals in de jaren tachtig, als popidolen Madonna en Cyndi Lauper in hun videoclips vooral vingerloze kanten exemplaren tonen. Rondom 2003 is er wederom een korte opleving. Waarschijnlijk omdat toen plots fobieën, zoals angst voor vieze deurknoppen en enge bacteriën, veel aandacht krijgen. Afgezien van winterwarme exemplaren zijn handschoenen momenteel nauwelijks opgenomen in het modebeeld. De koningin heeft daar nog geen verandering in kunnen brengen.

