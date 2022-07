Vernieuwd North Sea Jazz is een ode aan plezier

North Sea Jazz Festival

8-10 juli Ahoy Rotterdam

★★★★

‘Laten we weer lol hebben.’ Een massaal gejuich stijgt op wanneer in de introductiefilm van Diana Ross de zin ‘Let’s have fun again’ verschijnt. Natuurlijk gaat er een golf van opwinding door de zaal omdat de opkomst van de legendarische zangeres dan nog maar een paar tellen op zich wachten laat. Maar in het hartstochtelijk klappen en joelen ontlaadt zich ook een ander gevoel: wat hebben we dit gemist.

Even later staat ze daar, 78 jaar en zoals het een diva betaamt, stralend in een felrode jurk met bijpassende waaier. Dat haar stem begrijpelijkerwijs wat dun geworden is, maakt niets uit. Het wordt opgevangen door het uitgebreide koor op het podium en het nog veel grotere koor in de zaal. Dat ieder nummer kent en ieder nummer met een lach op het gezicht meezingt.

Je kunt je de stress van de festivalorganisatie levendig voorstellen. Want al leek in de uitgelaten massa corona op een enkel mondkapje na bijna volledig uit beeld, achter de schermen speelde het virus niettemin zijn ontregelende rol. Het aantal afzeggingen viel mee, maar vanzelfsprekend hebben de programmeurs tot het laatst in de rats gezeten. Want er bestaat geen adequate vervanging voor een megaster als Diana Ross. Of voor de artist-in-residence Herbie Hancock.

Twee jaar achtereen moest het festival worden afgelast. Terwijl vele liefhebbers, soms zelfs hele families, hun agenda op het festival afstemmen en jaar in, jaar uit het tweede weekend van juli vrijhouden voor dit onvergelijkbare evenement.

Crisis baart innovatie

Zoals zo vaak leidde een crisis tot innovatie. De hele indeling van het festival, al lange tijd nagenoeg hetzelfde, werd drastisch omgegooid. Zalen werden verplaatst, er verdwenen zalen, er kwamen zalen bij en vooral werden er meer looproutes toegevoegd. Daarmee kwam de organisatie tegemoet aan de langdurige klacht dat North Sea Jazz zo langzamerhand uit zijn voegen was gegroeid en dat bezoekers door de drukte soms langer in de rij stonden dan dat ze van muziek genieten konden.

Druk was het nog steeds en menig zaal zat ook weer binnen de kortste keren vol. Toch is de nieuwe opzet duidelijk een verbetering, het festivalterrein oogt niet alleen ruimer, het is ruimer. Dat betekent ook dat de bezoeker nog beter moet plannen, want de afstanden zijn groter, er moet meer worden gelopen, al op de eerste dag stonden ruimschoots twintigduizend stappen op de teller.

Die bezoeker zelf was na twee jaar ertussenuit ook relaxter. Gemord werd er hier en daar nog wel, maar opmerkelijk vaak hoorde je mensen ‘we mogen weer’ zeggen en het leek ook wel alsof het publiek zich nog net even fleuriger had uitgedost.

Generaties

Zowel wat het publiek als de muziek betreft, is North Sea bij uitstek een festival waar generaties samenkomen. Saxofonist Mo van der Does, die het festival met zijn bijzonder sterke en smaakvolle Motet opende, vertelde hoe hij het festival al zo lang met zijn familie bezocht, zelfs grootvader ging tot op het laatst in zijn rolstoel mee.

Die anekdote tekent North Sea, zoals het ook tekenend is dat bassist Tijs Klaassen meteen na zijn optreden met Van der Does naar het verste podium kwam om daar saxofonist Gary Bartz te zien spelen. De bijna tweeëntachtigjarige Bartz zorgde met de jonge band Maisha vroeg op de dag voor onvergetelijke momenten.

Solo bracht hij een ronduit indringende vertolking van een nummer van saxofonist Sydney Bechet, maar het was vooral aandoenlijk iemand zo van spelen te zien genieten. Ook Bartz’ ietwat onvaste zang was mooi, omdat hij daarmee op een ontwapenende manier zei: het hoeft allemaal niet perfect zijn, het gaat om de liefde die erachter zit.

Lianne La Havas genoot ook zelf zichtbaar van haar optreden. Beeld Ben Houdijk

Dat generatie-aspect doet zich ook op andere manieren gelden. De presentator die Lianne La Havas aankondigde, vroeg aan de tot de nok gevulde zaal wie de zangeres tijdens eerste North-Sea-optreden in 2012 had gezien. Dat was toen inderdaad een ontmoeting om nooit te vergeten. La Havas genoot zichtbaar van het onthaal. ‘I love you too,’ riep ze breeduit lachend naar een fan. Dat zorgde ergens ook voor een vreemd contrast, want de persoonlijk-gevoelige liedjes van haar laatste album zijn weemoediger dan wat La Havas tussendoor uitstraalde. Niettemin was het allebei mooi en het kwam allebei aan.

Trompettist Ambrose Akinmusire maakte nog langer geleden zijn North Sea-debuut. Toen weggestopt in de kleinste achterafzaal, stond hij nu in een veel, veel grotere, waar hij het publiek compleet stil kreeg. Aan het einde van een diep doorvoeld en fenomenaal intens gespeeld stuk blies Akinmusire een onvoorstelbaar langgerekte, pijnlijk mooie noot die met gemak, ondanks stevige concurrentie, de allermooiste noot van het hele festival was.

Langverwacht debuut Nduduzo Makhathini

De Zuid-Afrikaanse pianist Nduduzo Makhathini maakte dit jaar juist zijn debuut op het festival. Een optreden waar nogal naar uitgekeken werd en dat alle verwachtingen waarmaakte. Nog meer dan pianist Bokani Dyer, de andere indrukwekkende Zuid-Afrikaanse debutant, zocht Makhathini schoonheid in het contrast. Prachtige, melancholische melodieën werden afgewisseld met woest spel waarin met name drummer Francisco Mela en saxofonist Logan Richardson meermaals compleet loos gingen.

En dan was er nog Makhathini’s met zachte stem, maar bijzonder veel kracht uitgesproken speech waarin hij stelde dat jazz een huis geeft aan wie geen huis heeft.

Ook Herbie Hancock sprak. Voor een opmerkelijk volle zaal vertelde de tweeëntachtigjarige toetsenist kalm, maar gretig over het schrijven van een van zijn grootste hits: ‘Chameleon.’ Hancock kon zich nog zo voor de geest halen hoe hij dat stuk had gemaakt, en ook het plezier waarmee hij dat deed was bijna vijftig jaar na dato nog zichtbaar.

Vervolgens kreeg Hancock een fraai eerbetoon van gitarist Lionel Loueke die verbluffend virtuoze, maar tegelijk ook ingetogen vertolkingen van diens composities bracht. Dat de oude meester zelf vanaf de zijkant toekeek, maakte het concert nog intiemer.

Toetsenist Herbie Hancock kreeg een eerbetoon van van gitarist Lionel Loueke. Beeld Ben Houdijk

Intimiteit was ook het toverwoord bij het trio rond sterproducer en zanger/ gitarist Daniel Lanois. Zijn band zorgde vroeg op de zaterdag direct voor een hoogtepunt toen mystery guest Trixie Whitley het nummer ‘Surely You’re Meant To Be Mine’ werkelijk hartverscheurend zong. Nog beduusd van haar eigen passie werd de jonge zangeres na afloop door haar twee oudere bandleden trots omhelsd. Een prachtig moment.

In een fel schitterende gouden jas en met een even oogverblindende licht- en videoshow zocht zangeres Erykah Badu vooral spektakel. Dat werkte mede dankzij haar krachtige aanwezigheid fascinerend, maar toen ze de jonggestorven trompettist Roy Hargrove wilde eren, was het uitgerekend het grootse gebaar dat het overbrengen van de emotie danig in de weg stond.

Integer optreden

In tegenstelling tot Badu is de jonge Zwitserse zangeres Lucia Cadotsch iemand die zich met haar presentatie nog niet goed raad weet. En ook in tegenstelling met Badu versterkt dat alleen maar de integriteit van haar optreden. Cadotsch weet met haar bijzonder samengestelde trio (zang, bas, sax) en haar engelachtige stem overbekende nummers te transformeren tot iets totaal nieuws.

Op een andere manier speciaal is zangeres Cécile Mclorin Salvant. Op haar technische kunnen en vooral ook de dynamiek die zij in haar muziek brengt, staat geen maat. Ze doet gelukkig niet aan maniertjes, maar is wel ongelofelijk theatraal. Dat excentrieke van de Amerikaanse is gelukkig volkomen oorspronkelijk, wat haar innemend maakt. Ze is ook grillig, vooral in de keuze van de nummers die ze zingt, soms een showdeuntje, dan weer een stuk dat de luisteraar intens diep raakt. Ze is bovendien iemand die binnen een paar jaar de promotie naar een van de grootste North Sea-podia heeft gemaakt.

Op een van de kleinste stond de beste act. De frêle Finse saxofonist Linda Fredriksson gaf met haar kwartet een sensationeel concert. Ergens tussen indie-pop en jazz. Heel mooi, heel intens. Dat is er zo een waarvan je over tien jaar zegt: die heb ik toen ze nog onbekend was in 2022 gezien op North Sea gezien.

