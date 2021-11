Vernedering en sadisme horen er gewoon bij in de porno-industrie

Pleasure

Een film over de porno-industrie in Los Angeles die seksueel zeer expliciet is op sommige momenten, maar nergens voyeuristisch. Die geen aanklacht is en al zeker geen schandpaal over misbruik van vrouwen, maar die toch stevig aan het denken zet. Over intens scheve machtsverhoudingen en over destructieve ambities. Dat is Pleasure van de Zweedse regisseur Ninja Thyberg, die hiermee een speelfilmversie maakt van haar gelijknamige korte film uit 2013.

‘Business or pleasure’?, vraagt de Amerikaanse paspoortcontrole aan de 19-jarige Linnéa, als ze voor de opname van een pornoscène vanuit Zweden in Los Angeles aankomt. Ze aarzelt, maar zegt toch dat ze voor haar plezier komt. Dat houdt ze zichzelf voor, dat ze een performer is en het niet voor het geld doet.

Ze logeert in een huis met andere pornoactrices en maakt er vrienden. Wel oppassen, waarschuwen de mannen op de set die ze ontmoet, want de meiden steken zo een mes in je rug en pikken je rollen in. Of ze het menen of dat het een verdeel-en-heers strategie is, blijft in het midden.

Ze moet een Spiegler-girl worden

‘Pleasure’ zet niet de naïeve actrice tegenover de boze mannenwereld, de film is intelligenter dan dat. Linnéa wil ook echt opklimmen in de porno-industrie. Ze ontdekt al snel dat ze een Spiegler-girl moet worden, de A-lijst van actrices in de porno-industrie.

Als haar agent moet ze Mark Spiegler zien te strikken, want dan gaan alle deuren open. Klein ding: Spiegler neemt alleen meiden aan die bereid zijn extreme dingen te doen. En dus gaat Linnéa extreme dingen doen, die je ook echt zeer expliciet in de film ziet. Nota bene met veel acteurs die ook echt in de porno-industrie werken.

Sterker nog: ook Mark Spiegler speelt zichzelf. En dat is veelzeggend. Het is speculeren waardoor Spiegler en de mannelijke acteurs zich lieten overhalen mee te werken, maar misschien is de meest realistische conclusie: ze willen laten zien hoe de porno-industrie echt is en bevestigen zo de scheve machtsverhoudingen. Alsof ze zeggen: vernedering en sadisme horen er gewoon bij, niks om ons voor te schamen. Als je actrice wilt worden, dan is dit hoe het gaat.

Niet mooier maar ook niet lelijker

Je vraagt je af hoe debuterend actrice Sofia Kappel haar rol van Linnéa zelf ervoer. Want ze hing daar toch echt zelf in de touwen en kreeg handen in haar keel geduwd.

Maar ‘Pleasure’ is niet eens een duistere film. Of een aanklacht. De Amerikaanse porno-industrie wordt niet mooier maar ook niet lelijker gemaakt dan hij is. Het zit in de aard van het beest, is eigenlijk wat de film wil zeggen. Alles hier is handel en iedereen accepteert het. ‘Sorry’, zegt Linnéa later in de limousine tegen een actrice die ze zojuist in een lesbische scène flink heeft vernederd en misbruikt. Het meisje draait haar hoofd verveeld om. ‘Waarvoor?’