Vermoeiend, die juice-kanalen. Gelukkig is Matthijs van Nieuwkerk er nog

Wat een beroerde lui werken er toch in de roddelpers. Zondag gunde Danny’s Wereld (VPRO) ons een blik achter de schermen van de juice-kanalen, de verzamelnaam voor online achterklap. Hier geldt: journalistieke ethiek, wat is dat? “We brengen nooit iets naar buiten als een feit. De kijkers moeten zelf maar bepalen of ze het geloven.”

Een quote van Farja Farvardin, een der nieuwe roddelkoningen. Tv-journalist Danny Ghosen is erbij als Farvardin een tip binnenkrijgt over Mick van Wely, de Telegraaf-verslaggever die op non-actief is gezet wegens grensoverschrijdend gedrag. De roddel klinkt sappig, de bron lijkt betrouwbaar dus hup: zonder wederhoor verspreidt Farvardin het ‘nieuws’. Of hij beseft wat hij aanricht? “Je kan je daarover niet de hele tijd maar lullig gaan voelen, want dit is je werk, daar heb je voor gekozen”, vindt Farvardin. En dat terwijl hij ziet dat juice-kanalen veel macht hebben. “Ze kunnen mensen kapotmaken.”

Diepe zucht. Cynisch ook de levensles die roddeltante Kaylee heeft geleerd door hoe ze zelf werkt: je kunt niemand vertrouwen. Foto’s en details die BN’ers delen met hun intimi worden geregeld door diezelfde ‘vrienden’ doorgespeeld aan de juice-kanalen. Het geeft blijkbaar instant voldoening, om de brenger te zijn van een nieuwtje dat even een lopend vuurtje is. Een uur, een dag, een week. Terwijl de walm rond de geëxposeerde persoon blijft hangen tot in lengte van jaren, ook als het verhaal niet waar is, ook als het ons niets aangaat.

Patricia Paay bij Matthijs van Nieuwkerk.

Meer hoef ik echt niet te weten

Daarom was ik blij hoe Matthijs van Nieuwkerk zondag Patricia Paay weer plaatste op het glanzende voetstuk van de getalenteerde muzikante die ze is. Een machtig wapen tegen de imagoschade die ze een paar jaar geleden leed toen privé seksbeelden werden verspreid. Ik hoop van harte dat het plan gaat lukken, dat Paay een keer terugkomt in Matthijs gaat door om te zingen à la Julie London. Daar ruil ik trouwens graag duizend kedengkedeng-versies van Guus Meeuwis voor in: Van Nieuwkerk ontspoort nogal eens in zijn streven naar meer echte jazz op de buis.

Nog een besmeurde koningin die zondag haar revanche kreeg was de 84-jarige Paola, de vrouw van de gepensioneerde Belgische koning Albert. Zij draagt nog altijd de titel koningin – zo werkt het in België – en mocht in de lange documentaire Paola, Côté Jardin op de Belgische zender Eén terugkijken op haar koninklijke leven, dat een slechte start had. Zij en Albert trouwden jong en overhaast – Paola omschreef hun koppel als adolescent – en werden overal achtervolgd door pers en roddelpers.

Maandag las ik dat de Belgische krant De Morgen vooral een koele en afstandelijke Paola had gezien. Maar als blanco buitenstaander, die weinig Belgische paleisverhalen kent, dacht ik juist: goh, wat is deze vrouw openhartig. Over dat er affaires zijn geweest, dat ze daar geen spijt van heeft maar dat ze blij is dat het tussen haar en Albert goed is gekomen, dat hij haar heeft geleerd te lachen om het bizarre bestaan dat het leven als een koningin is, dat alle stress rond de seks is gekalmeerd en dat er nu vooral tederheid is in het huwelijk. Kortom: hoe ze zich verzoend heeft met man, God en lot: “Als je aanvaardt wat je moet doen in het leven, dan word je vrij.”

Sappig genoeg, meer hoef ik echt allemaal niet te weten.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.

