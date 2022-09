Vermeer wilde het Melkmeisje een vollere keuken geven

Het Melkmeisje van Vermeer stond aanvankelijk in een veel vollere keuken de maaltijd te bereiden, blijkt uit onderzoek. Achter haar hing een rek met kannen en op de grond stond een grote mand.

Toen hij het schilderij maakte, rond 1660, vond Johannes Vermeer de compositie blijkbaar veel te druk. Hij schrapte het houten wandrek en in plaats van de mand zette hij een klein stoofje tegen de plint.

Deze ontdekkingen zijn gedaan door onderzoekers van het Rijksmuseum en het Mauritshuis, de Nederlandse musea die werken van Vermeer in de collectie hebben. Eerder onderzoek had al aangetoond dat er achter het melkmeisje – wier identiteit overigens onbekend blijft – objecten waren geschilderd. Maar de röntgen en infrarood technieken waren bij dat onderzoek nog vrij grof. “Met nieuwe technieken kunnen we veel gedetailleerder door de verflagen heen kijken en de chemische samenstelling van de verf vaststellen”, zegt onderzoeker Annelies van Loon.

Geen stoofje maar een vuurmand

Zo werd ontdekt dat Vermeer de eerste opzet van het werk met zwarte verf maakte, met een grove, schetsmatige toets. Heel anders dan de verfijnde penseelstreken waarmee hij het uitwerkte. Het wandrek met kruiken hing oorspronkelijk achter het hoofd van het melkmeisje, wat een veel drukker beeld zou hebben opgeleverd.

Het grote object op de vloer was een vuurmand, vermoeden de onderzoekers. Dat was een rieten mand, waarin een aardewerken schaaltje werd geplaatst met gloeiende kooltjes. Het was bedoeld om je aan te warmen, maar over de grote hengsels kon ook de was gedroogd worden.

Het is zeker dat Vermeer zelf, en niemand anders, de objecten weg schilderde, zegt de onderzoeker. Ook dat is met de nieuwe technieken goed vast te stellen. Het wandrek en de vuurmand zijn alleen schetsmatig aangegeven, Vermeer heeft ze nooit tot in detail uitgewerkt.

Unieke tentoonstelling

“Je zou denken: het werk is zo beroemd, we weten alles. Maar dat blijkt niet zo te zijn”, zegt Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum. Het onderzoek is gedaan in aanloop naar de grote Vermeertentoonstelling die volgend jaar op 10 februari begint in het museum. Dan zijn er 27 van de 35 bekende werken van Vermeer te zien in Amsterdam. Een unicum. “Vermeer zelf heeft nooit zoveel van zijn schilderijen bij elkaar gezien”, zegt Dibbits.

In de aanloop naar de tentoonstelling en tijdens de tentoonstelling gaat het onderzoek naar het werk door. Het belooft een grote publiekstrekker te worden, Dibbits waarschuwt dat de kaarten beperkt zijn en vanaf vandaag in de verkoop gaan.

Lees ook:

Zoek de verschillen: Vermeers liefdesboodschap bleef eeuwenlang verborgen

Het brieflezende meisje van Vermeer heeft gezelschap gekregen van een blote cupido. De schilder heeft het echt zo bedoeld, ontdekten onderzoekers in Dresden.