Verkiezingsquizshow ‘Kiespijn’ met Diederik Ebbinge is net zo lullig als de campagne zelf

Daar is-ie weerrr, onze quizzzmaster: Diederik Ebbinge, nu met de “enige echte verkiezingsquizshow op jongerenzender NPO3”. Kiespijn (NTR) op zondag is ironisch als vanouds. Of het jongeren politiek wijzer maakt, valt te betwijfelen. Maar na Promenade kan de presentator met elk ideetje wegkomen, lijkt wel.

In Kiespijn beweegt hij zich in ieder geval als een vis in het water. Hij heeft geen snorretje, jasje of wijzende vinger meer nodig om de ironie aan te kondigen. Die zit ’m in de hele opzet, te beginnen met de introductie van de teamcaptains: “Aan mijn linkerhand, voor de kijkers rechts: Team Links onder aanvoering van moeder-overste van de Linkse Kerk: Hanneke Groenteman. En aan mijn rechterhand, voor u thuis dus links: Team Rechts, met aan het hoofd vleesgeworden roze plopkap Rutger Castricum.”

De andere vier kandidaten nemen hun plek in, en dan laat Gijs Rademaker van het EenVandaag-opiniepanel zien hoe de zetelverdeling nu in de peilingen staat. De partijen op rechts hebben samen 87 zetels, op links 48 (oei, Jesse Klaver). Telt D66 voor de aardigheid nog mee met links, dan komt dat op 63 zetels. Een verschil van 24 zetels, en dus begint Rechts met een voorsprong van 24 punten; Links moet een aardige achterstand inhalen. Tja, niets in de politiek is rechtvaardig. Gelukkig kunnen beide kampen er hier om lachen.

Waar gaat dit heen?, denk je als kijker. Ebbinge kondigt zijn lievelingsronde aan, de SM-ronde (voor sociale media), en toont foto’s van linkse of rechtse gewoontes. Schaatsen bijvoorbeeld blijkt 12 procent van de linkse en 16 procent van de rechtse kiezers laatst te hebben gedaan. Natuurlijk kwam er een filmpje van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra bij. Die had behalve in Thialf ook op natuurijs geschaatst met Erben Wennemars. Drone mee, cameraploeg. Je kunt de vragen in deze quiz volkomen irrelevant vinden, maar de campagnestrategen vinden het beeld van Hoekstra als sporter wél relevant en dus zit de quiz er niet eens ver naast.

Bij Ebbinges eveneens favoriete ronde (dat zijn ze allemaal) van het Uitzoomen, zoomt hij via Zoom in op vier typische standpunten zoals stemrecht voor zestienjarigen (GroenLinks) en het Bij1-standpunt van Sylvana Simons om een menstruatieverlof in te voeren. De quiz is niet gekker dan de werkelijkheid.

De vraag waar al dit gegiechel toe leidt, doet er al niet meer toe; dit is parodie. Maar ironie op zich is niet per definitie een kwaliteitskenmerk. Het wordt soms een flauw trucje om niet te hoeven zeggen wat je meent. Of niet te hoeven menen wat je zegt, ageerde schrijver Joost de Vries er al tegen.

Kiespijn maakt alleen milde grappen en schept natuurlijk geen “orde in de verkiezingschaos” zoals het programma belooft. De Tweede Kamerverkiezingen zijn slechts decor. Daarmee is het geen haar beter dan De Grote Bram Krikke Show met Bram Krikke of Ruud de Wilds Ingelijst maandag. Als het allemaal maar níét over politiek gaat, lijkt de insteek.

Maar ja, in de vorm is het weer geestig tot in detail. Ebbinge steekt de draak met standpunten, campagne-grollen, met links en rechts, én met het genre van de quiz zelf, door een team dezelfde vragen te geven als het andere net had beantwoord. Als hier al een boodschap in zit is het deze: het is allemaal te lullig voor woorden – net als de campagne zelf.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.