Verken een fort of dompel je onder in filosofie (maar laat de deelscooter staan)

DOEN

Open dagen bij Fort Spijkerboor

Het fortenseizoen is weer geopend. Nederland telt wel 45 Linies en Stellingen, van de oude Romeinse Limes tot de recente IJssellinie (Koude Oorlog). Fort bij Spijkerboor is één van de grootste van de 42 forten van de Stelling van Amsterdam. Kijk rond in de slaapvertrekken en waslokalen van de soldaten, de legerkeuken, kapel en gevangenis. Of bekijk met een gids de geschutskoepel.

Noord-Holland, 24 april, zon- en feestdagen. Boek via Natuurmonumenten.

ZIEN

The School of Life & Cinetree

Het kan nog net in de Maand van de Filosofie: gratis drie topfilms kijken bij Cinetree. Dat online filmplatform koos drie films uit voor The School of Life. Filosoferen is oefenen in andere perspectieven, en goede films helpen daar fantastisch bij. Kijk dus deze week nog gratis naar Terrence Malicks Oscar-genomineerde The Tree of Life, naar The Diving Bell and the Butterfly en/of naar Young at Heart. Kijk de films via deze link.

World Press Photo 2022

De bekroonde foto’s van World Press Photo 2022 hangen weer in De Nieuwe Kerk voor ze op wereldtournee gaan. Amber Bracken won de hoofdprijs van deze 65ste jubileumeditie met haar foto van kinderkleding aan kruizen bij een Canadese kostschool. Matthew Abbott won het Fotoverhaal van het jaar over Australische Aboriginals die gras branden om bosbranden te voorkomen. De internationale jury en zes regionale jury’s (Afrika, Azië, Zuidoost-Azië en Oceanië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika) bekeken 64.823 ingezonden foto’s uit 130 landen.

De Nieuwe Kerk in Amsterdam, t/m 14 augustus. Zie Worldpressphoto.org.

LEZEN

In verstripte Drs. P heeft elk lied een andere tekenstijl

We rijden met de troïka door het eindeloze woud

Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud

En wolven zitten dit Russische gezin achterna dat in de negentiende eeuw in Siberië bij min 30 met een trojka door de sneeuw op weg is naar Omsk. Dit hilarische en duistere Dodenrit-lied waarmee zanger en schrijver Drs. P in de jaren zeventig zelfs Toppop haalde − in grijs pak met bruine bontmuts − is nu in een striptekening gevat.

Frits Smid, cartoonist van het Noordhollands Dagblad, deed dat met tien Drs. P-teksten. En voor elk lied koos hij een passende tekenstijl. Bij deze horror-rit, in beeldschoon zwart-wit getekend, moet eerst kleine Pjotr (met speen) eraan geloven. Op het allerlaatst gooit de ik-figuur zijn vrouw overboord, en dan ontkomt ook hij niet aan zijn lot (‘terwijl de wolven mij verslinden denk ik, dat is pech’).

Beeld -

Van de Gezusters Karamazov, ook een lied waarbij niet iedereen in leven blijft − wat is dat toch met die Russen − maakte Smid een ouderwetse houtsnede. We weten het: Constance vergiftigt haar zuster Mathilde. Met terpentijn én een snufje rattenvenijn.

Het Heen- en weerschap is blij met het boek. Deze stichting zet zich in om het erfgoed van Heinz Polzer, alias Drs. P (1919-2015) zo lang mogelijk onder ons aller aandacht te houden. Waarvoor hulde.

Frits Smid, La bande dessinée de Drs. P. Concertobooks; 71 blz. Gebonden editie met zwart-wit- en kleurenillustraties € 24,99. Luxe-editie, met litho € 55

De nieuwe thriller van Lisa Gardner is lekker spannend en vertelt ook over de sores van Haïtiaanse vluchtelingen in de VS

Vijf shirts, drie broeken, wat versleten ondergoed en een kaart van Boston. Meer heeft de hoofdpersoon van de nieuwe thriller van Lisa Gardner niet in haar koffertje. Frankie ­Elkin zwerft, om haar alcoholverslaving de baas te blijven, door de VS op zoek naar vermiste personen. Zoals de vijftienjarige Angelique Badeau, die tien maanden geleden niet thuiskwam uit school. De politie zoekt niet meer.

Frankie gaat naar Boston, maar krijgt het daar in de Haï­tiaanse wijk niet makkelijk. Als blanke vrouw van middelbare leeftijd valt ze erg op. Angeliques familie is blij dat tenminste iemand zich nog bekommert om het kind.

Op de beveiligingscamera van school is te zien dat Angelique voor ze verdween van kleren ruilde met een ander meisje. Bij Angelique thuis vindt Frankie veel geld. Dan verdwijnt ook dat andere meisje. De twee ­deden het goed op school. ­Angelique stond bekend als een braaf, verlegen meisje dat ervan droomde om arts te worden. Het lijkt er niet op dat de tieners in drugs handelden.

Frankie ontdekt dat iets anders nog veel meer waard is in deze gemeenschap dan drugs. Dat maakt dat deze nieuwe Gardner niet alleen lekker spannend is, het boek geeft ook zicht op de problemen waar Haïtiaanse vluchtelingen mee kampen en waarvoor ­Angelique een op­lossing dacht te hebben.

Lisa Gardner, Voordat ze verdween (Before She Disappeared). Vert: Els Franci-Ekeler. Cargo; 416 blz. € 21,99

VOLGEN

Laat een lach en traan bij het zien hoe deelscooters Rotterdam overspoelen

Sharing is caring luidt een ­Britse wijsheid. En aangezien je ­tegenwoordig alles kunt ­delen (auto’s, je huis, je gereedschap) zou de wereld er dus een stukje mooier uit moeten zien. Maar dat valt flink tegen. Achter flink wat bedrijven in de deeleconomie gaan grote ­investeerders schuil voor wie winstgevendheid het enige is dat telt.

Sommige van die bedrijven maken gebruik van de publieke ruimte: die is gratis tenslotte. In de grotere steden zijn stoepen het domein van deelscooters, -bakfietsen en wat al niet meer. Experts waarschuwden al voor overlast: zonder vaste afgiftepunten zouden veel deelapparaten verweesd achterblijven, noteerde Trouw vijf jaar geleden. Je bent zuinig op je eigen fiets en zet die netjes vast, op de juiste plek (anders wordt-ie voor je het weet door handhavers weggehaald), maar voor een deelscooter, waarvoor je na het parkeren niet meer verantwoordelijk bent, gaat dat niet op, is het idee.

Psychologie van de koude grond? Geenszins. Het gelijk van de deskundigen wordt geleverd op het Instagram­account @strooiscooters010: scooters zonder achterwiel, in de gracht, in het poortje naar de metro met een afgaand alarm, op het Rotterdamse ­account zijn ze allemaal te zien. Of tientallen deelscooters voor de ingang van een park waar een festival gaande is, waardoor er voor voetgangers geen doorkomen meer aan is.

De oprichter van het account probeert er vooral met humor naar te kijken: bij de video over het festivalterrein schrijft ze dat de deelscooters hun eigen festival houden en het erg naar hun zin hebben.

HOREN

Waargebeurde verhalen en belevenissen in de podcast Echt Gebeurd

De langlopende podcast Echt Gebeurd (en maandelijks verhalenmiddag) blijft bijzonder. Mensen vertellen erin over hun eigen belevenissen, zoals VU-docent Evelyn Vlasman over haar tijd als recalcitrante puber, of Trouw-columnist Babah Tarawally over rebellen en gevaar. Elke maand leest iemand voor uit zijn of haar puberdagboek. Cabaretiers Micha Wertheim en Paulien Cornelisse omlijsten het geheel met onovertroffen opmerkzaamheid en meligheid. Op 15 mei en 19 juni komt Echt Gebeurd weer live in comedy-club Toomler (Amsterdam).