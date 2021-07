Vergeet dit stukje niet te lezen

Een lezer schrijft mij over een zin die hij vaker ontvangt van de website vakantie­veilingen. Die zin luidt: ‘Vergeet je veiling niet te gebruiken’. Hij begrijpt uiteraard de bedoeling, maar staat het woordje ‘niet’ hier niet op de verkeerde plaats? Wat zou deze zin anders moeten betekenen?

Inderdaad zou de woordvolg­orde ‘Vergeet niet je veiling te ­gebruiken’ niet die lezersvraag ­oproepen, maar er bestaat relatief veel taalkundige literatuur uit de afgelopen halve eeuw over deze constructie, die onder verschillende namen bekendstaat.

De vroegste taalkundige ideeën waren dat de ontkenning ‘niet’ als het ware heen en weer kon jojoën tussen hoofdzin en bijzin. Naast ‘Ik geloof dat het niet regent’ kun je eigenlijk net zo gemakkelijk zeggen ‘Ik geloof niet dat het regent’, met ongeveer dezelfde betekenis. Dat werd ook wel ‘Negative raising’ genoemd: de ontkenning ‘stijgt op’ vanuit de inbedding naar de hogere zin.

‘Afgedaald’ naar de bijzin

In de gewraakte zin zou het ­omgekeerde aan de hand moeten zijn. De grens tussen hoofd- en bijzin is niet zo duidelijk te zien, maar met een voegwoord erbij krijg je ‘Vergeet niet om je veiling te gebruiken’. Het element ‘niet’ hoort thuis in de hoofdzin, en het lijkt juist ‘afgedaald’ naar de bijzin.

Toch is er waarschijnlijk iets ­anders aan de hand. Immers, met voegwoord erbij klinkt het opeens heel erg slecht: ‘Vergeet om je veiling niet te gebruiken’, dat kan niet meer volgens de bedoeling begrepen worden. Het lijkt erop (ook dat is bekend uit de literatuur van zo’n 45 jaar geleden) dat door het wegvallen van het voegwoord hoofd- en bijzin ‘versmelten’, waardoor er een verschijnsel kan optreden dat ‘object shift’ genoemd wordt: het ­lijdend voorwerp ‘je veiling’ kan naar voren schuiven.

Dat zou hier dus betekenen dat ‘niet’ op zijn basisplaats staat, maar dat ‘je veiling’ naar voren is geschoven.