Verbouwing museum Boijmans moet terug naar tekentafel

De afgelopen maanden is er druk overleg geweest tussen het museum, de architect en de gemeente die eigenaar is van het museum, dat al vier jaar gesloten is. De conclusies staan In een brief die vandaag is gestuurd aan de Rotterdamse gemeenteraad. Het streven blijft dat het museum in 2029 weer open gaat.

Toen in april bleek dat het voorgestelde verbouwingsplan tientallen miljoenen duurder zou worden, greep verantwoordelijk wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) in. “Het was duidelijk dat we dat ontwerp niet konden bouwen, het was te duur. Dus moeten we terug naar de tekentafel”, zegt hij. Hij is tevreden over de gesprekken die gevoerd zijn met museumdirecteur Ina Klaassen en architect Francine Houben. “Iedereen was bereid om eerder ingenomen standpunten tegen het licht te houden.” Het nieuwe verbouwingsontwerp moet er begin volgend jaar liggen.

Struijvenberg wil intussen wel tempo gaan maken met de verbouwing om de einddatum van 2029 toch nog te halen. Daarom gaat de renovatie van het oude museum meteen van start. “We halen zogenoemde no-regret ingrepen naar voren. Dat zijn zaken die hoe dan ook moeten gebeuren, hoe het definitieve ontwerp voor het museum ook uitvalt. Denk aan het repareren van daken, gevels reinigen of het verwijderen van oude installaties.” Om hierbij te adviseren is architect André van Stigt aangesteld, die veel ervaring heeft met het renoveren van historische panden.

Ingewikkelde puzzel

Het maken van een nieuw verbouwingsontwerp wordt een ingewikkelde puzzel, geeft Struijvenberg toe. De sloop van twee aanbouwen uit 1989 en 2003 behoort nog steeds tot de mogelijkheden. De architecten van deze aanbouwen dreigen naar de rechter te stappen om de sloop te voorkomen. Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van erfgoed, heeft voor de aanbouwen de monumentenstatus aangevraagd. Juridisch getouwtrek zou veel tijd kunnen kosten. “Daar zullen we rekening mee moeten houden”, aldus de wethouder. “Er zijn heel veel zaken die voor vertraging kunnen zorgen.”

Over de lange tunnel die door het Museumpark zou worden aangelegd om kunst veilig naar het museum te vervoeren is ook gesproken. “Die kost veel geld en er zijn bedenkingen over de plaatsing in de buitenruimte", zegt Struijvenberg. “Het lijkt me logisch dat we bekijken of die beter ingepast kan worden en of het goedkoper kan.”

Uitgangspunt is dat de verbouwing binnen het vaste budget gerealiseerd wordt – ‘223 miljoen is heel veel geld’. Maar ‘niets is in beton gegoten’, aldus de wethouder. “Als er toch ergens meer geld voor nodig is, moet ik dat aan de gemeenteraad vragen. Dan moeten we met een heel goed verhaal komen. Het eindresultaat moet een duurzaam exploitabel museum zijn.”

De wethouder snapt heel goed dat er in Rotterdam veel kritiek is op het verloop van de verbouwing, de hoge kosten en de lange sluiting van Boijmans. “Ik ga niet zeggen dat het wel meevalt.” Maar hij wil wel weer een positieve sfeer rond het project creëren. “Het is een fantastisch project. Kunstkenners vertellen mij: dit is een van de bijzonderste collecties van Europa, dat hebben we dan maar even in Rotterdam. Een mooi oud gebouw, een fantastische locatie in het centrum, hoe mooi is het dat je daar aan mag werken om het voor de komende tientallen jaren weer duurzaam goed te maken.”

