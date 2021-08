Verandert spelling van een formaliteit in een sjibbolet?

Spellingregels zijn afspraken om gesproken taal te representeren. Ze zijn er voor ons gemak: het doel ervan is het schrijf- en leesproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarom worden taalvormen met vergelijkbare ingrediënten in principe op analoge wijze gespeld.

Het belang van uitspraak voor de spelling blijkt bijvoorbeeld uit de combinatie van ‘blind’ en ‘man’. Een man zonder gezichtsvermogen, heet een ‘blinde man’. De jongen die of het meisje dat in een kinderspel de rol van geblinddoekte speelt, heet ‘blindeman’. Blindeman wordt mede als samenstelling opgevat en gespeld dankzij de uitspraak met het woordaccent op slechts een van beide delen (blind). Worden twee woorden gecombineerd en met zo’n woordaccent uitgesproken, dan vatten we dat doorgaans op als samenstelling: christenmens, fitgirl, heterovrouw, hindoemeisje, homoman, mooiboy.

Naar analogie hiervan verwacht je dat ook de combinatie van trans (als verkorting van transgender of transseksueel) met man, vrouw, activist e.d. als een samenstelling wordt gespeld: transman, transvrouw, transactivist. Althans, als we ervan uitgaan dat deze woorden worden uitgesproken met een woordaccent (op trans).

Maar woensdag schreef Trouw dat die spelling niet ‘woke’ is: ‘Wie trans man of trans vrouw aan elkaar schrijft, reduceert de persoon of groep tot die eigenschap’. Deze visie wekt de indruk dat de spelling van een woord een opvatting over of houding ten aanzien van de aangeduide persoon weerspiegelt. Het staat iedereen vrij in die gedachte mee te gaan, maar zo verandert spelling van een inhoudelijk onbelaste en neutrale formaliteit in een sociaal, identitair of politiek mijnenveld. Spelling wordt zo een sjibbolet: wie ‘transman’ schrijft, komt niet door de wokeheidskeuring, maar alleen wie ‘trans man’ schrijft, voldoet aan het deug­sjibbolet der wokisten.