Ver reizen kan weer op tv, maar dan willen we wel iets nieuws leren. Floortje Dessing kan beter

Alles komt altijd terug. Corona in de Tour de France, Renze Klamer met een nieuwe talkshow, dancefeest Sensation White. En: reizen op tv. Opeens valt me op hoeveel post-corona-reisprogramma’s er op zondag zijn bij de NPO: minstens zes. Van natuurseries tot 3 op reis en Tussen de Amerika’s.

Ook Tom Waes cirkelde de afgelopen coronajaren door België en Nederland, maar gaat sinds zondag weer de aardbol over met Reizen Waes Wereldsteden (VPRO). Floortje Dessing maakte in 2020 Floortje blijft hier en moest Floortje naar het einde van de wereld (beide BNNVARA) een jaar uitstellen. Sinds maart loopt dat programma weer, het zevende seizoen. Deze zondag had ze een verrassende plek: Slovenië. Als dat al het einde van de wereld is…

Meer mogelijk dan je eigen beperkte perspectief

Ze bezocht de Ierse schrijver Rónán Mac Dubhghaill die daar in een geïsoleerd huisje werkt aan zijn nieuwe boek, het vervolg op Iron Annie. Ik besloot eens beide reisprogramma’s met elkaar te vergelijken. In zo’n reisprogramma gaat het toch altijd om leren dat er veel meer mogelijk is dan je eigen beperkte perspectief. Maar dan wil je als kijker wel echt iets ontdekken.

In ‘Floortje naar het einde van de wereld’ wil je als kijker wel echt iets nieuws ontdekken. Maar in deze aflevering in Slovenië hoorden we vooral praktische informatie.

Daar kan ik kort over zijn met Dessing in Slovenië. Bar weinig. Een schrijver zal wel een interessante binnenwereld hebben, leek me, of een boeiende blik op zijn leven. Nee, we hoorden voornamelijk praktische informatie over veraf boodschappen doen, het huis verbouwen en verwarmen, en een beetje over de gemeenschapszin in dat Sloveense achterland. Niets over eenzaamheid bij de Noord-Ierse schrijver die zich eerder laafde aan Parijs en Japan. Niets over liefde, of familiebanden die hem misschien naar ‘de rand van de wereld’ verdreven hebben. Nauwelijks iets over drijfveren, of over lokale gebruiken. En niets over zijn werk. Het was een saaie zit; ze kan beter.

Tom Waes reist naar de drukst bevolkte gebieden

Tom Waes daarentegen scoort weer punten. Hij ging al naar plekken waar de toeristen niet kwamen (Sierra Leone, Noord-Korea, Zuid-Soedan), en reist nu in Reizen Waes Wereldsteden naar de drukst bevolkte gebieden ter wereld; Caïro, Londen, Ulaanbaatar (Mongolië), Los Angeles, Mexico City. Meer dan 4 miljard mensen wonen in steden (dik de helft van de wereldbevolking), en eigenlijk zijn dat ook jungles, met mensen als op een mierenhoop en wolkenkrabbers als hoge bomen.

In aflevering één in Caïro (20 miljoen inwoners) probéért hij niet eens de toeristische trekpleisters af te werken. Ja hij begint bij de piramides van Gizeh, maar keert zich al snel om naar de oprukkende stad. Staat twee uur in de file. Bezoekt een avontuurlijke massagesalon met slangenmassage of brandende handdoek-behandeling. En gaat naar de wijk Mokattam waar de bevolkingsgroep de Zabbaleen al decennia het afval van de stad verwerken. Hele gezinnen wonen in appartementencomplexen waar ze op elke verdieping met blote handen het afval recyclen. De mannen halen het op, de vrouwen en kinderen scheiden de flessen van het karton en ander spul. In huis. Dát doet je weer met andere blik naar je eigen leven kijken.

In Londen, volgende week, gaat hij niet naar de hipste wijkjes maar naar een ‘bare knuckle boxers’-club, naar een cursus ‘English Manners’ en naar de Jamaicaanse wijk Brixton. Hij wil maar zeggen: kijk ook eens de andere kant op. En die blik kun je vandaag nog oefenen, waar je ook bent.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.