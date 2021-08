Veel chefswissels op de dirigentenbok

Er is een kleine hausse aan nieuwe chef-dirigenten bij de Nederlandse orkesten. Vanavond begint Anja Bihlmaier officieel bij het Residentie Orkest. Ze doet dat niet in Den Haag, waar de concertzaal in het nieuwe cultuurpaleis Amare nog net niet klaar is, maar in het Amsterdamse Concertgebouw. Ze is de tweede vrouwelijke chef in Nederland. Een week later zal Lorenzo Viotti aantreden bij De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Bij de Philharmonie Zuidnederland staat Duncan Ward te trappelen om als chef te beginnen. Hij doet dat op 24 en 25 september in Maastricht en Eindhoven.

En we hadden net al een paar nieuwe vaste zwaaiers bij andere orkesten verwelkomd. Bij Phion in het oosten van het land gaat de vorig jaar benoemde Otto Tausk aan zijn eerste volledige seizoen als chef-dirigent beginnen. Net als Karina Canellakis bij het Radio Filharmonisch Orkest, die haar chefschap (begonnen in september 2019) ernstig onderbroken zag, eerst door de pandemie, later door een zwangerschapsverlof. Bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest zit Lahav Shani (chef sinds september 2018) stevig in het zadel, en bij het Noord Nederlands Orkest doen ze het al een tijdje zonder chef, maar wel met vaste gastdirigent Antony Hermus. Het Metropole Orkest werkt vanaf augustus vorig jaar met maar liefst drie vaste gasten.

Blijft over het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) waar ze net aan het vierde chefloze seizoen op een rij zijn begonnen. Daar doen ze het dus ook al een paar jaar met gerenommeerde gasten, en grote haast met het vinden van de juiste man of vrouw voor op de chefsbok maken ze daar ogenschijnlijk niet. De vrijage met Daniel Harding, met wie het orkest nu op tournee is, eindigde woensdagavond met een brisante uitvoering van de Zevende symfonie van Bruckner. En een paar dagen eerder kwamen zijn interpretaties van Debussy ook al zo goed aan, al verschilden de meningen daar wel over.

Een schitterende tombeau voor Wagner

Dat kleeft aan Harding. Publiek en critici konden soms maar moeilijk waardering opbrengen voor de Brit, terwijl gerenommeerde orkesten en operahuizen al jaren voor hem in de rij staan. Zijn goodwill-offensief in Amsterdam deze weken, eerst met de jonge musici van Young, en later met het KCO zelf, leverde hem enthousiast applaus op. Ook van de musici zelf.

Het was mooi om te zien hoe Harding de trappendynamiek in deel drie niet met handen en armen bewerkstelligde maar met een rattleiaanse mimiek van zijn gezicht. Het werkte geweldig. Eerste en tweede violen gescheiden, alten en celli in het hart (de ziel) van het orkest, gedurfd lang aangehouden pauzes vol spanning en een schitterende tombeau voor Wagner, inclusief diens eigen tuba’s in deel twee. Alleen al het gevoel dat zo’n Bruckner in een bijna volle zaal weer kon, werkte euforisch.

Een dag later zat de Essener Philharmoniker op hetzelfde podium. Ook aan reisrestricties voor zulke grote groepen is dus een eind gekomen. Onder leiding van hun chef Tomás Netopil lieten ze een sprankelende Midsummer Night’s Dream-ouverture van Mendelssohn voorafgaan aan het Vioolconcert van Brahms. Daarvoor was Liza Ferschtman meegekomen, die het zware concert twee keer op een avond moest spelen. Ze deed het in haar eigen tempo, lekker langzaam, maar vol van spanning. Ze liet de stok soms ruw over de snaren gaan, en schrok niet terug voor een portamento meer of minder. Na haar recente debuut op de Proms met het concert van Sibelius bewees Ferschtman wederom het grote repertoire met veel panache te kunnen spelen.