Van telelens in de bosjes, tot bossen voor de lens

Een paparazzo die dagenlang bij Matthijs van Nieuwkerk in de bosjes ligt om zijn nieuwe geliefde op de gevoelige plaat vast te leggen: oei. Roddelblad Story zette de lullige foto’s zelfs op de cover. Boerderijtje op afstand, en de gescheiden zestiger in T-shirtje scharrelend door zijn tuin met zijn nieuwe liefde Martha Riemsma, hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia.

Doe toch niet, die presentatoren ordinair als sterren behandelen. Hij is afgezwaaid met zijn iconische DWDD, werkt in de luwte aan een nieuw seizoen van Matthijs gaat door en leeft zijn leven. Ik ben er juist zo trots op dat je in dit doe-maar-gewoonland een bekende Nederlander bij de pinautomaat kunt treffen en dan doet alsof je die persoon niet kent. Lekker laten leven. Van Nieuwkerk plaatste geen metershoog hek met dichtbegroeide klimop ertegenaan; het zou fijn zijn als dat zo kan blijven. Mensen die de gordijnen angstvallig dichtdoen zijn er al genoeg.

Opeens had ik het gehad met sterrenland en alles wat daaruit voortvloeit. Ik week uit naar een geinige rubriek waarin omroep Max ‘de mooiste verhalen’ overneemt van regionale omroepen: de reportageserie Noord-Zuid-Oost-West, drie dagen door­deweeks om iets voor half zeven op NPO2.

De vragen zijn anders, het tempo ligt lager, het is allemaal wat minder fancy, maar je ziet er verhalen die een breder beeld van Nederland schetsen. Zo was er deze week onder andere de serie In het hart van ons landgoed over het eeuwenoude familielandgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in de Betuwe. De familie van baron en barones van Verschuer bezit het 900 hectare grote landgoed al sinds 1734, zegt de baron in een ander promofilmpje. Drie landhuizen, 17 boerderijen, 37 rijksmonumenten – om het geheel te onderhouden besturen ze het als een bedrijf, met publieksevenementen en biologische landgoedproducten erbij. In de serie zien we de ‘aerdige’ heer Frans met zijn ondernemende vrouw en leuke dochters, die op puppy-cursus gaan of met de bakker een walnotentaartje maken naar oma-barones’ traditionele recept.

Fruitteler Geertrudis van Dijk bij de oude fruitboom. Beeld

Een voice-over die in de verte aan Gert-Jan Dröge doet denken en filmpjes van dagelijkse beslommeringen á la Chateau Meiland, wekken je luchtige nieuwsgierigheid. Timmerman Arie van Steenis moet zonder tekening een metersbreed boothuis nabouwen en begint met zijn twee jongens schijnbaar in het wilde weg grote balken te zagen. O ja, hoe krijgen ze stroom in dat weiland? Een van hen gooit de katrol over de haag van brandnetels, en vindt het uiteinde even niet terug. Maar Arie is een vakman, net als zijn vader. “De tekeningen komen altijd achteraf, lacht hij. “Maar als we iets maken, maken we het goed.”

Fruitteler Geertrudis van Dijk, bijna met pensioen, is ook een van de 130 man personeel. Wat een mooi portret. Bij de laagstam-perenboompjes bindt hij de takken krom neer om fruitgroei te stimuleren. “Ik kijk ­elke boom even aan”, zegt hij bezwerend, “en weet wat die nodig heeft”. Een van de bomen lijkt eeuwenoud. Van Dijk pakt een handzaagje, bukt voorover en begint onder in de dikke, knobbelige stam te sjorren. “Elk jaar zaag ik hem even aan twee kanten in, zodat hij een slingerende sapstroom krijgt. Dat maakt hem rustig”, sust hij. Klaar. ­“Hatseflats.”

Die aardsheid, heerlijk.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.