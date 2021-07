Van schietgebed tot wake-upcall

Geef ons heden ons dagelijks brood, en af en toe een watersnood.’ Die variant op een regel uit het onzevader is naar verluidt een gevleugeld woord onder dijkbeheerders en bestuurders van waterschappen. Op z’n tijd een niet al te rampzalige overstroming zou namelijk draagvlak creëren voor meer ruimte voor de grote rivieren en voor dure, uiteindelijk door burgers, boeren en buitenlui bekostigde investeringen in rivierdijken en waterkeringen.

Geheel in lijn met dat rijmpje werd de overstroming van de Maas en rivieren in Limburg de afgelopen dagen in de media her en der een wake-upcall genoemd. Dat woord fungeerde in krantenberichten op zo’n manier dat de suggestie werd gewekt dat de overstromingen niet alleen meer draagvlak creëren voor sterke dijken, maar tevens de urgentie benadrukken van een voortvarende aanpak van de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering.

Hoewel het schietgebedje doorgaans wordt toegeschreven aan dijkgraven en heemraden, is het niet zeker of de herkomst inderdaad bij de waterschappen gezocht moet worden.

Populair bij ‘kleine luyden’

Volgens een van de vroegste vindplaatsen, de Provinciale en Nijmeegsche Courant van 21 september 1926, dateert het rijmpje in de vorm ‘Geef ons heden ons dagelijks brood, en elk jaar een watersnood’ namelijk uit het midden van de 19de eeuw. Het zou – vooral na de watersnoodramp van 1855, die onder meer het Land van Maas en Waal en de Gelderse Vallei zwaar trof – populair geworden zijn onder ‘kleine luyden’ in Brabant en Gelderland.

Het rijmpje zou zijn bedacht nadat regionaal watersnoodcommissies ‘ter leniging van rampen door watersnood’ waren ingesteld. Kennelijk verdeelden die destijds met gulle hand de ‘door het Nederlandsche volk spontaan’ bijeengebrachte fondsen onder de minvermogende slachtoffers van watersnoden.