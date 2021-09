Van mansplaining tot mansneezing, dominant mannelijk gedrag in onze taal

In gemengd gezelschap érg nadrukkelijk aanwezig zijn en het altijd beter weten in damesgezelschap – het zijn mannelijke onhebbelijkheden waarvoor het Nederlands de laatste tijd met allerlei woorden wordt verrijkt. Het begon in 2013 met mansplaining: mannen zouden er een handje van hebben dingen op een bevoogdende en neerbuigende manier uit te leggen aan vrouwen. Het Nederlands heeft het woord ontleend aan het Engels, waarin het gevormd is van man (man) en explain (uitleggen).

Volgens hetzelfde recept is man­spreading gevormd, dat in 2014 onze taal kwam verrijken: het ver­schijn­sel dat som­mi­ge man­nen on­no­dig veel ruim­te in­ne­men door wijd­beens te gaan zit­ten. Een ander voorbeeld is manterrupting uit 2017: het voortdurend en/of op botte wijze in de rede vallen van een vrouw door een man.

Een ver-van-mijn-bedshow? Nee hoor

Afgelopen week dook man­sneezing op in de kranten. Columnisten hadden dat woord opgepikt in het tijdschrift Oneworld en maakten zich vrolijk over het daarin gesignaleerde verschijnsel dat mannen onbeschaamd luid zouden niezen (sneeze is niezen) in gezelschap van anderen, m.n. vrouwen, als (onbewuste) uiting van mannelijke dominantie.

In het Engels is het reservoir aan woorden die op dezelfde manier zijn gevormd (man + werkwoord +-ing) ter typering van mannelijk gedrag schier onuitputtelijk: opzichtig eten, spugen, krabben, scheten laten – je hoeft het maar te bedenken of er bestaat een woord voor: maneating, man­spitting, manscratching, manfarting.

Nu denkt u misschien: ach, het is Engels, dus een ver-van-mijn-bedshow. Maar nee: zulke leenwoorden worden na hun introductie in onze taal vaak snel vernederlandst. Zo zijn de werkwoorden mansplainen en manspreaden al tamelijk gewoon in de krant. Maar gelukkig zijn deze handelingen in ons taalgebied niet exclusief mannelijk. Zo schreef de Volkskrant vorige week dat moderne meisjes ook weleens ‘manspreaden’.