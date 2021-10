Van je studieschuld afkomen met je afstudeerproject? Deze illustrator probeert het

Het afstudeerproject van Mart Veldhuis, een groot tapijt, is te koop voor 46.000 euro – evenveel als zijn studieschuld.

Mart Veldhuis (30) twijfelde lang of hij wel moest gaan studeren. Hij werkte in de horeca en wilde het roer omgooien, maar wilde geen schuld opbouwen die hem zou verhinderen ooit een huis te kopen. Vijf jaar geleden besloot hij er toch voor te gaan, en nu staat de illustrator – die ook stage loopt bij Trouw – op de Dutch Design Week met zijn afstudeerproject Eigen Schuld: een groot tapijt ter waarde van zijn lening bij studiefinancieringsdienst Duo. Die lening bedraagt zo’n 46.000 euro.

Dat is veel geld.

“Dat klopt. Oorspronkelijk kreeg ik een ­aanvullende beurs, omdat mijn ouders niet genoeg verdienden. Maar toen mijn moeder weg moest bij ING, telde haar gouden handdruk mee als inkomen. Zij had het geld nodig voor omscholing, maar ik moest de aanvullende beurs terugbetalen. Daardoor is mijn schuld bovengemiddeld. Maar ook ­normale schulden worden steeds hoger, ­alleen al vanwege stijgende huurprijzen.”

Wat heb je precies gemaakt?

“Ik heb een tapijt laten weven van 1,5 meter hoog bij 5 meter breed. Het symboliseert het leven van een student met studieschuld, en mijn eigen schuld bepaalt de verkoopprijs. Ik koos een tapijt omdat dat al eeuwen een medium is voor sociale en politieke verhalen. In de recente geschiedenis heb je bijvoorbeeld de oorlogstapijten, waar Afghaanse vrouwen tanks en vliegtuigen in weefden. Maar het is van alle tijden.”

Beeld Mart Veldhuis

Heb je al een koper op het oog?

“Eerst probeerde ik het aan te bieden bij Duo. Iemand van de HKU bracht me ermee in contact. Maar Duo wilde het niet overkopen, alleen inzetten voor zijn eigen bewustwordingscampagne. Dat vond ik de kern van het project onderuithalen: de noodzaak van de student. Die bewustwording kan ik beter zelf creëren. Inmiddels heb ik wel contact met een andere afdeling van Duo, en anders wil ik het aanbieden aan het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.”

Als je moet kiezen: bewustzijn creëren of het tapijt verkopen?

“Ik zou het anders willen stellen. Met mijn project kaart ik een dilemma aan en vind ik tegelijk een oplossing. Dat is kunst, denk ik, mensen informeren maar ook proberen te kijken hoe je verder kan komen. Niet te veel blijven hangen in het negatieve.”

