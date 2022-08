Van het kokertje dat Twitter vormt, kom je ook als journalist niet zo makkelijk af

Er bestaat een vreemde relatie tussen journalisten en sociale media. En dan met name Twitter, dat voor journalisten de plek bij uitstek is geworden voor het vinden, distribueren en bespreken van nieuws. Door de jaren heen is uit verschillende onderzoeken gebleken dat dat helemaal niet zo ideaal is. Zo worden tweets te makkelijk gebruikt als kant-en-klare content, in plaats van als een betwistbare informatiebron, en is Twitter behoorlijk agendazettend geworden: journalisten zijn steeds meer geneigd om wat ze op Twitter voorbij zien komen als belangrijk nieuwsonderwerp te interpreteren, lees ik in de Volkskrant.

Dat is problematisch, want journalisten begeven zich op sociale media in een bubbel, net als iedereen. Daar krijgen ze een specifieke selectie aan informatie voor hun kiezen, via een klein aantal toonzettende, mondige types (een vocal minority). Een beperkt en onrepresentatief beeld dus, dat niet zo bepalend zou mogen zijn voor het nieuwsaanbod.

Eenzelfde dynamiek treft ook de stukjes die ik mag schrijven voor de achterpagina van deze krant. Die moeten gaan over wat er online gebeurt, maar vaak vraag ik me af in hoeverre ik daar een goede weergave van kan geven. Ik tuur er immers ook maar door een algoritmisch gemaakt kokertje naar, alles eromheen is een blinde vlek.

Een vaag gevoel dat er dingen gebeuren die je niet mag missen

Aldus voelt de wereld op Instagram als een warenhuis in pasteltinten, op TikTok als een plek waar ik al veel te oud voor ben, en op Twitter als een muffig kamertje waarin iedereen heel dicht op elkaar een mening staat te verkondigen. Een heel enkele keer kom je er wat grappigs tegen, maar eigenlijk ben je er alleen vanwege een vaag gevoel dat er dingen gebeuren die je niet mag missen. Immers, iedereen in het kamertje heeft het erover. Aan de muur hangt een bord met de meest besproken onderwerpen – de trending topics – waarvan ik me altijd moedeloos afvraag: moet het daar nou wéér over gaan? #TheGreatReset, #chemtrails, #Raisa. En vooral: gaat het daar echt over, of heeft Twitter die topics voor mij geselecteerd omdat ik na een column over meneer Engel weleens wat van zijn aanhangers achter me aan heb gekregen? Er is een goede kans dat ik de lezer twee keer per week een gerecht voorschotel uit een zeer beperkt menu.

Daar ben ik me des te bewuster van sinds ik onlangs wiskundige en tech-kenner Cathy O’Neil interviewde. Zij wees me er nog eens op hoezeer de realiteit wordt vervormd in dat kamertje, omdat de min of meer vierduizend mensen met wie je er interacteert het grotendeels met je eens zijn. Het lijkt er niet alleen of de onderwerpen waar je het over hebt belangrijker zijn dan in werkelijkheid, maar ook alsof de normen sneller veranderen en dichter bij de jouwe liggen dan eigenlijk het geval is. Kan ik dan nog wel goed de temperatuur van het online gesprek aanvoelen?

Vanzelfsprekend doe ik mijn best de bubbel door te prikken. Andere ervaringen te zoeken van andere mensen, en uit andere bronnen – artikelen, podcasts, boeken. Maar die zijn dan vaak weer gemaakt door andere journalisten, die dus enorm op Twitter leunen. In min of meer hetzelfde hoekje, waarschijnlijk, als waar ik me juist uit los probeer te wrikken. Van dat kokertje kom je zo makkelijk nog niet af.