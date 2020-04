Van ‘groene grassprietjes’ tot achtbanen, gaan we de coronametaforen van Rutte overnemen?

Wie iets onbegrijpelijks concreet wil voorstellen, grijpt naar metaforen. Zo duikt in de berichtgeving rond corona geregeld de kompas-metafoor op.

Een Belgische krant omschreef de strijd tegen ­corona als ‘varen zonder kompas’, terwijl Rutte in zijn memorabele toespraak juist benadrukte dat we moeten varen ‘op het kompas van wetenschappelijke kennis en ­betrouwbare feiten’.

Hij gebruikte ook een andere metafoor: ‘We zitten in een achtbaan die steeds sneller lijkt te gaan rijden’. De achtbaan-metafoor is alom bekend, maar Rutte hanteerde hem op opmerkelijke ­wijze. Van iemand die in een hectische situatie ­verkeert, zeg je wel dat hij ‘in een achtbaan zit’. Niet de achtbaan zelf, doch het karretje rijdt met hoge snelheid omhoog en ­omlaag.

Is Rutte’s metafoor soms een contaminatie van ‘in een achtbaan zitten’ en de totaal andere uitdrukking ‘in een trein (naar de afgrond) rijden’? Of zijn we getuige van een taalverandering, waarbij achtbaan een acceptabele verkorting wordt van achtbaanwagentje?

Green blades of hope

Een andere metafoor die Rutte onlangs gebruikte, is nog interessanter. Toen er licht aan het einde van de coronatunnel begon te gloren, zag Rutte ‘heel voorzichtig groene grassprietjes’. Anders dan in het Engels, met green shoots (‘prille tekenen van verbetering’) en green blades of hope (hoopgevende signalen) is de grassprietjes-metafoor in ons taalgebied vrij onbekend. In de media en op Twitter wordt deze metafoor al overgenomen. Misschien houden we aan corona dus een positieve uitdrukking over: groene (gras)sprietjes in de betekenis ‘prille hoopgevende tekenen’.

