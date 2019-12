Van ‘fake news’ tot rap: Musical ‘Annie’ is flink opgefrist

Musical

Grace, de doortastende assistente van multimiljonair Oliver Warbucks, ligt op haar buik, schuin over de trap gedrapeerd, met haar hoofd naar beneden. Haar onderbeen prikt dramatisch verticaal omhoog en om haar heen liggen stapels papieren. Dit bevroren toneelbeeld uit 'Annie' vertelt het verhaal als in een getekende strip: snel, kleurrijk, komisch én met gevoel voor drama. Dat doet het vrolijk gekleurde decor van Daniel Ament continu, met in- en uitschuivende getekende panelen die als stripplaatjes ramen, muren en deuren vormen. Er hangen nog net geen tekstwolkjes boven de acteurs. Wow! Een prachtige, passende ode aan het ontstaan van het stoere weesmeisje Annie, in 1924, als strip-personage in The Chicago Tribune.

Daar blijft het niet bij. Choreograaf Pim Veulings nam enkele weken geleden de regie over van William Spaaij, die stopte na een verschil in artistiek inzicht. Veulings laat zijn acteurs ook vaak bewegen zoals in strips. We zien veel gestileerde poses en synchrone bewegingen waarin je de hand van een regisserende choreograaf herkent. De energie en het spelplezier spatten ervan af. Soms is het slapstick, terwijl ook sommige kostuums en pruiken clowneske trekken hebben. Vaak werkt dat goed hoewel het op den duur wat vermoeiend en veel wordt, al die om elkaar heen draaiende personages.

Beproefde formule

Het risico van de beproefde formule van deze familiemusical uit 1976 is dat ze inmiddels wat oubollig wordt. Gelukkig is deze voorstelling flink opgefrist. De nieuwe vertaling van Rob de Graaf en Roy Peters zit vol komische verwijzingen voor volwassenen: wachtgeld, fake nieuws, oerbossen. Kwinkslagen genoeg, al slaat het soms wat door in een platte uithaal en is het soms wat verwarrend omdat het nog gewoon een eeuw terug speelt. Ook de muziek is wat minder zoet, door meer beats en soms zelfs wat rap-achtige zinnen. Dat werkt prima om het suikerlaagje wat te laten smelten, terwijl het sprookjesachtige happy end blijft.

Edwin Jonker speelt brompot Warbucks prima, al slaat hij wel erg snel om naar zachtaardig wanneer hij Annie wil adopteren. Willemijn Verkaik wankelt als de vileine weeshuisleidster Hannigan op haar dronken benen en wisselt qua expressie van hysterisch naar lam-lazarus en van verontwaardigd naar geil, maar altijd vet over de top, en soms een beetje té.

Ster van de voorstelling is Ida Verspaandonk als Annie, van wie je enorm gaat houden door haar vrolijkheid, haar zelfverzekerde uitstraling en haar als vanzelf zingende stem waarmee ze kracht en kwetsbaarheid perfect combineert.

