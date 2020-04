Van Engelshoven doet nieuwe handreiking aan cultuursector: 300 miljoen erbij

Het kabinet trekt 300 miljoen uit om culturele instellingen met het water aan de lippen overeind te houden. Deze extra miljoenen komen bovenop de al bestaande regelingen waar cultuurorganisaties net als andere bedrijven een beroep op kunnen doen. “Juist in deze tijden van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is”, licht D66-minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) het kabinetsbesluit toe. “Ook het kabinet is daarvan doordrongen.”

De noodmaatregel moet gesubsidieerde festivals, filmtheaters, musea, podia en monumenteneigenaren financiële ademruimte geven. Zzp’ers in de cultuursector kunnen geen beroep doen op het extra geld. Maar het kabinet hoopt hun opdrachtenstroom weer op gang te helpen nu veel van hun opdrachtgevers een steuntje in de rug krijgen. Voorwaarde is wel dat deze culturele opdrachtgevers (indien verantwoord) eerst hun eigen spaargelden aanboren. Daarbij moet minimaal 15 procent van hun totale omzet in 2018 uit eigen inkomsten zijn vergaard.

Verkeerde keelgat

De handreiking aan de cultuursector komt na een storm aan kritiek op minister Van Engelshoven. Terwijl de sector al weken tonnen, zo niet miljoenen aan inkomsten misloopt en grote ontslagrondes dreigen, blijft serieuze steun uit, is al weken de luid verkondigde klacht. Ja, de minister kwam instellingen ietsje tegemoet: zo zijn de huren van rijksgesubsidieerde musea opgeschort. Maar dat is bij lange na niet genoeg, vindt de sector. Wat de instellingen ook in het verkeerde keelgat schoot: Van Engelshoven verkondigde aan nieuwssite Nu.nl dat ‘het seizoen voor de cultuursector nu al verloren is helaas’. “Het lijkt erop dat na Halbe Zijlstra (VVD, voormalig staatssecretaris van cultuur), nu Ingrid van Engelshoven (D66) en corona een doodsklap gaan toebrengen aan de culturele sector”, reageerde econoom Bas Jacobs op Twitter.

Of de sector tevreden is met het noodpakket van 300 miljoen euro, dat gefinancierd wordt uit algemene kabinetsmiddelen, moet nog blijken. “Het is een goede eerste stap”, reageerde presentator Cornald Maas gisteren in het programma M waar Van Engelshoven het nieuws bekendmaakte. “Maar staat dit ook voor iets breders? Komt er nu bij het kabinet een algemeen besef, een vanzelfsprekendheid dat kunst ertoe doet”, vroeg Maas die het kabinet eerder deze week in een NRC-opiniestuk opriep de kunsten te redden. Besef wel, benadrukte Van Engelshoven, “dit is de eerste specifieke sector waar aparte maatregelen voor zijn”.

