Van ‘een tweede Pearl Harbor’ naar ‘een tweede 9/11’

‘Een tweede Pearl Harbor’, met die metafoor typeerden sommige Nederlandse kranten op 12 september 2001 de aanslag op het WTC in New York die de dag ervoor had plaatsgevonden. Hoewel de gevolgen op dat moment nog niet te overzien waren, was wel in één klap duidelijk geworden dat 11 september 2001 als een waterscheiding tussen twee tijdperken de geschiedenisboeken in zou gaan. Vandaar de zwaarbeladen metafoor.

Die was overigens niet nieuw. Tussen december 1941 (toen Japan de Amerikaanse marinebasis in Hawaï vernietigde) en 11 september 2001 figureerde de metafoor nu en dan in de media. Nooit ter aanduiding van een werkelijk uitgevoerde aanval op Amerika, maar altijd als naam van een mogelijke aanval die ooit zou kunnen plaatvinden en dan voor een ommekeer in de geschiedenis zou zorgen. Vooral eind jaren 50, begin jaren 60 – Hongaarse opstand, Cubacrisis – speculeerden westerse media nogal eens over ‘een tweede Pearl Harbor’.

Op 11 september 2001 bereikte de metafoor zijn houdbaarheidsdatum: de aanslag op het WTC veranderde ‘een tweede Pearl Harbor’ van een metafoor voor een scala aan denkbare rampen in de bijnaam van één enkel historisch feit.

Nieuwe metafoor

Dit ‘tweede Pearl Harbor’ leverde echter ook een nieuwe metafoor op: vrij snel na 11 september 2001 nam onze taal de Amerikaans-Engelse benaming 9/11 over ter aanduiding van de WTC-aanslag en exact een jaar later debuteerde in de krant een nieuwe metafoor: ‘een tweede 9/11’.

Vooralsnog verwijst deze metafoor naar een fantasie, een oneindige reeks mogelijkheden, en treffen we hem alleen aan in contexten van het type ‘een dreigende tweede 9/11’ en ‘een tweede 9/11 verijdelen’. Wie weet heeft ‘een tweede 9/11’ een langere houdbaarheidsdatum dan ‘een tweede Pearl Harbor’, maar te vrezen valt dat ook deze metafoor ooit zal verwijzen naar een gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis.