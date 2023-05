Van dragqueens tot Edgar Allan Poe: waarom het Songfestival vanavond toch de moeite waard is

Zestien landen strijden donderdagavond om een plekje in de grote finale op zaterdag, en we zien een glimp van de Spaanse en Engelse inzending, en van de spectaculaire Oekraïense podiumact.

Op papier is de show van donderdagavond minder sterk dan die van dinsdag; volgens de voorspellingen maken de landen uit deze halve finale minder kans op een uiteindelijke overwinning. Toch zitten er voldoende vermakelijke acts tussen. Wat kunnen we verwachten?

Swingend op de bank

Nou, bijvoorbeeld de aandoenlijke Gustaph uit België met een enorm vrolijk dansnummer in jaren negentig-stijl. Ja, hij ziet er belachelijk uit met zijn roze pofbroek, vormloze colbert en ronde hoedje. Het is bijna jammer dat de Barbara Dex Award – de prijs voor de slechts geklede deelnemer – is afgeschaft, hij zou zeker een van de kanshebbers zijn. Maar met zijn catchy liedje zit je vanavond swingend op de bank.

Een echte aanrader is de Oostenrijkse inzending Teya & Salena met Who the hell is Edgar?. Ook hierbij is het onmogelijk om stil te blijven zitten, je zingt het refrein al na één keer mee. En, hoewel de tekst niet veel om het lijf heeft, is die wel origineel. Hoe kom je op het idee om te zingen over de dode schrijver Edgar Allan Poe?

Een spectaculaire medley

Visueel spektakel is er ook genoeg, zoals de interval-act met ‘The Queenmachine’. “Dus, als ik hierin stap, kom ik er nog meer fabulous uit?”, zegt Waddington. Wat volgt is een spectaculaire medley met drie dragqueens en wervelende dansers. Het geeft precies weer waar het Songfestival voor staat: inclusiviteit en vooral uitbundig jezelf zijn.

Voor mensen die toch liever naar een treinramp in slow motion kijken is er ook voldoende te beleven. Ja, er wordt vals gezongen (Engeland en Denemarken), er is drama (Albanië en IJsland), en voldoende tijd om even te gaan plassen (Georgië en Estland).

Kortom, er is voldoende te beleven om toch de televisie aan te zetten en lekker onderuit te zakken om de liedjesparade aan je voorbij te laten trekken.

