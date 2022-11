Van breipatronen naar orgasmes – hoe Libelle en Margriet stapje voor stapje emancipeerden

Vrouwenbladen Margriet en Libelle krijgen al decennia het verwijt dat ze anti-emancipatoir zijn. Maar dat is te makkelijk, zegt Marjan van Marle, schrijver van Je beste vriendin.

Het klinkt gezellig en onschuldig: een boek over de populairste vrouwenbladen van Nederland. Toch bleek de inhoud van Je beste vriendin. Libelle en Margriet als venster op de wereld explosief, vertelt schrijver Marjan van Marle (70). Jonge vrouwen bij de uitgeverij reageerden geschokt op wat ze lazen.

Voor haar boek ploegde Van Marle tientallen jaargangen van beide bladen door, met een speciale belangstelling voor de periode 1950 tot 1988. Daarin keerden steeds dezelfde thema’s terug: mode, schoonheid, relaties, huishouden, moederschap. Wie nu een Margriet of Libelle koopt, ziet dat er wat dit betreft weinig is veranderd.

Maar Van Marle, die kort bij Margriet en jarenlang bij Libelle werkte, zag onder de breipatronen en opvoedtips ook een aardverschuiving op het gebied van vrouwenemancipatie. Niet zo heel lang geleden waren vrouwen volgens de wet handelingsonbekwaam (tot 1956) en werden ze ontslagen na een huwelijk (tot 1958). Dienstbaar en zorgzaam moesten ze zijn en altijd binnenshuis, want in de buitenwereld hadden ze niets te zoeken.

En daarover waren de jonge uitgeverijmedewerkers anno 2022 dus ontstemd. Hoe was het mogelijk dat vrouwen nog maar zeventig jaar of korter geleden werden behandeld als sloof van het gezin? En dat Margriet en Libelle dit vrouwbeeld onderstreepten?

Onverstoorbaar breien

Zo vertelt een jonge vrouw in de jaren vijftig aan Margriet hoe ze het haar man naar de zin probeert te maken: ‘Ik poets bijvoorbeeld zijn schoenen, tot aan zijn pantoffels toe, de volgende dag strijk ik zijn dassen, pers zijn kostuum op, zet extra lekker eten op tafel. Kortom, ik voorkom dat hij ook maar iets te wensen over heeft.’ Als hij dan ’s avonds ‘landerig ligt te lezen met een gezicht als een donderbui, zit ik onverstoorbaar te breien of er geen vuiltje aan de lucht is’.

Een cover van Libelle in 1956. Beeld

‘Hier mag je wel wat commentaar op geven!', schreef de redacteur die Van Marles boek redigeerde in de kantlijn. ‘Zo ouderwets en vreselijk, de vrouw als slaaf, toch? Of in elk geval zeer ongeëmancipeerd... dat mag best genoemd worden.’

Zestigurige huishoudweek

Van Marle begrijpt de redactrice wel, vertelt ze in haar zorgvuldig gestileerde Amsterdamse huiskamer. “Maar toch heb ik haar suggestie terzijde gelegd, want ik vind dat de tekst zo, sec, meer tot zijn recht komt. Ik vind het ook een beetje makkelijk om met de normen van nu een moreel oordeel te vellen over die van toen. Ik wilde vooral laten zien hoeveel er wel niet veranderd is – en ook weer niet!”

Dat doet ze met een heleboel smakelijke voorbeelden en citaten uit de veelgelezen vrouwenbladen – Margriet had in 1965 maar liefst 821.000 abonnees, Libelle zat daar net iets onder. Ze ‘ademen mee met de tijdgeest en leggen daar op hun eigen wijze ‘getuigenis’ van af’, stelt Van Marle.

Huishoudelijk werk wordt in de jaren vijftig ‘weliswaar als zwaar omschreven, als een offer, maar tegelijkertijd ook als een offer dat men graag brengt’, schrijft ze. Vrouwen kwijten zich blijmoedig van hun vele taken, die optellen tot een meer dan zestigurige werkweek. En adverteerders weten precies wat ze daarbij nodig hebben: stofzuigers, wasverzachters, snelkookpannen, maggihouders, handmixers en fonduestellen. Opmerkelijk is de opmars van plastic.

Soep mag ook uit een zakje

Eind jaren zestig klinkt er voor het eerst gemor in de kolommen van Margriet, dat altijd net iets progressiever is geweest dan Libelle. De redactie ontvangt brieven van lezeressen die het huishouden stomvervelend vinden en er ‘klaar mee zijn’.

Voor Margriet aanleiding voor een twaalf pagina’s tellend artikel over hoe je dat stomvervelende werk in minder tijd kunt doen. Het taboe op ‘gemaksrecepten’ verdwijnt, soep mag vanaf nu best uit een zakje komen, al moeten er wel wat verse ingrediënten bij. ‘Ook op uw aanrecht staat toch altijd een glas water waarin wat peterselie geurt?’

Geen behoefte aan emancipatie

Ook bij Libelle is een mentaliteitsverandering merkbaar. Vanaf eind jaren zestig hoeven vrouwen de handdoeken en de lakens niet meer te strijken, blikjes en pakjes komen de keuken in, net als macaroni en spaghetti. En voor het eerst krijgt de man – heel af en toe, bij een feestelijke gelegenheid – een culinaire taak: hij mag barbecueën.

Begin jaren zeventig vliegt de redactie van Libelle even uit de bocht met een feministisch experiment. Dolle Mina’s mogen twaalf pagina's vullen in het blad, er komen tienerpagina’s in hippe taal en Libelle stuurt een verslaggever naar de oorlog in Vietnam.

Een grote vergissing, erkent hoofdredacteur Dick Hendrikse later. Abonnees lopen met duizenden tegelijk weg, adverteerders ook. ‘De lezeressen wensen in hun blad helemaal geen politiek, geen maatschappijkritiek. Die grote groep heeft helemaal niet de behoefte zich te emanciperen.’

3 K’s: kinderen, keuken, kleren

Dus gaat Libelle gauw weer de oude, vertrouwde koers varen. Bij Margriet sijpelt de tweede feministische golf intussen iets harder door, dankzij journalist Hanny van den Horst. Zij is een van de eerste vrouwelijke hoofdredacteuren van Nederland en sowieso een fenomeen.

Al in de jaren vijftig gaat Van den Horst, getrouwd en moeder van twee kinderen, op reportage naar Afrika en Israël. Op een cover uit 1964 staat: ‘Margriet stuurt een huisvrouw de wereld rond’. Als zij in 1972 hoofdredacteur wordt, neemt een mannelijke adjunct ontslag omdat hij niet onder een vrouw wil werken.

Van den Horst gelooft in de ‘sandwichformule’: een aantrekkelijk ogend blad voor een brede groep lezeressen, met als pijlers de 3 K’s: kinderen, keuken, kleren. Maar daar tussenin zitten de serieuze onderwerpen: abortus, vreemdgaan, de pil, scheiding, de Moedermavo, de Vos-cursussen, blijf-van-mijn-lijf-huizen. “Dat waren echt wel spannende verhalen”, zegt Van Marle. “Verhalen die verdergaan dan de verhalen van nu.”

Eigenlijk wilde ze een biografie schrijven over Hanny van den Horst, vertelt Van Marle. “Maar de redacteur van Atlas Contact zei: ‘Er zijn nog maar zo weinig mensen die weten wie zij is. Zo kwamen we uit bij een portret van Libelle en Margriet.”

Geen revolutie maar evolutie

De bladen zijn nog altijd populair, al zijn hun oplages gekrompen tot zo’n 230.000 (Libelle) en 120.000 exemplaren (Margriet). Al decennia krijgen ze het verwijt dat ze anti-emancipatoir zijn. “Hun redactionele beleid is wel getypeerd als: Geef de vrouw een breipatroon en ze is volmaakt gelukkig”, schrijft Van Marle. Maar dat is een te oppervlakkige conclusie, blijkt uit haar boek Je beste vriendin.

“Geen veranderingen door revolutie, maar door evolutie”, zo typeert Van Marle de manier waarop Libelle en Margriet zich tot de tijdgeest verhouden. “Subtiel stapje voor stapje: een rubriek stoppen, een rubriek uitbreiden, een segment creëren, een logo aanpassen, een andere fotograaf, voor het eerste iets schrijven over homoseksualiteit of exotisch fruit, zoals de kiwi.”

Homoseksualiteit werd nog tot eind jaren zeventig beschouwd als een afwijking of een ziekte. Pas daarna gingen de bladen er op hun eigen manier over schrijven: “Een lezeres schrijft dan bijvoorbeeld: ‘Mijn dochter is verliefd en dat vinden we ontzettend leuk voor haar. Maar we moeten wel even wennen: ze is niet op een man maar op een vrouw verliefd’.”

Marjan van Marle, Je beste vriendin. Libelle en Margriet als venster op de wereld. Atlas Contact, 24,99 euro.

Gescheiden mensen zijn eng Hoe vind je het om een gescheiden vrouw op bezoek te krijgen? Niet prettig, zegt 50 procent van de getrouwde vrouwen in een Libelle-enquête uit 1967. Ook gescheiden mannen zijn niet welkom op de koffie. Echtscheiding blijft een beangstigend onderwerp voor de lezeressen van het vrouwenblad tot in de jaren tachtig. Een kapot huwelijk verstoort de ‘Libelle-droom’ van het gelukkige gezin, schrijft Marjan van Marle in Je beste vriendin. Libelle en Margriet als venster op de wereld. Het was dan ook een grote schok toen Tineke Beishuizen in haar populaire Libelle-column ‘Bij mij thuis’ bekendmaakte dat haar man vertrok (1983). Hoofdredacteur Rob van Vuure was er niet blij mee, want lezeressen zaten volgens hem niet te wachten op angst, mislukking en eenzaamheid. Maar dat viel mee, Beishuizen kreeg honderden brieven van meelevende lezeressen. Zelf was van Vuure – die ook wel bekendstaat als ‘de bladendokter’ – overigens ook twee keer gescheiden, merkt Van Marle fijntjes op.

Mag je vrijen waar je kinderen bij zijn? Tot midden jaren zestig krijgt seks nauwelijks aandacht in Libelle en Margriet, of alleen heel besmuikt. Maar in 1969 publiceert Margriet een groot onderzoek: Sexualiteit in Nederland. Seks voor het huwelijk, porno, prostitutie, homoseksualiteit, alles komt aan bod in de enquête. Margriet concludeert dat Nederlanders ‘nuchtere minnaars’ zijn. “Het borrelt hier wel, maar overkoken doet het niet. In de jaren zeventig is sleur in bed een terugkerend thema in de vrouwenbladen. Seksuologen beantwoorden geregeld vragen van lezers. Zoals in 1975: ‘Mag je vrijen waar je kinderen bij zijn?’ Ook het vrouwelijk orgasme krijgt aandacht, lezeressen weten soms niet hoe dat voelt. “Nou ja, Maarten is wel heel lief voor mij, maar ik haal het gewoon niet... Ik heb eigenlijk nooit geweten dat dat bij ons ook kon, maar je leest er de laatste tijd zoveel over”, zegt één van hen in Libelle.

