Van bloemkoolscheuten tot kamelenurine: ongeneeslijk zieke Jan Rot krijgt de bizarste ‘medische’ adviezen

Zanger en tekstdichter Jan Rot (63) is ziek, ongeneeslijk ziek, hij heeft darmkanker met zoals hij zelf zegt ‘uitzaaiingen alom’. Hij neemt chemopillen om de groei van de tumoren toch nog te proberen te stoppen.

Alsof dat nog niet genoeg is, krijgt hij sindsdien via sociale media voortdurend bizarre kwakzalveradviezen van mensen om medici maar te omzeilen. In zijn column in het AD veegt hij daar de vloer mee aan. “Kreten als: ‘De artsen weten er geen donder van.’ ‘Neem elke dag 200 gram broccoli- of bloemkoolscheuten en na drie maanden ben je schoon.’ Ook een lekkere: ‘Kanker is vrij makkelijk te genezen, je moet alleen even weten hoe.’ En: ‘Geen suiker! Alleen nog sla en biefstuk.’”

Het gaat maar door, en hoe treurig ook, Rot lijkt er de humor wel van in te zien: “Mevrouw A raadt mij kurkuma aan, meneer B terracottapillen uit Zandvoort en de moeder van mevrouw C had veel baat bij een maretak-extract dat onderhuids wordt toegediend.” Een fan stuurde hem vijftien doosjes Bajakah-thee uit Indonesië.

Kamelenurine en intraveneuze vitamine C-injecties

De gratis adviezen blijven intussen maar binnenstromen, en worden steeds hilarischer. Iemand tipt als reactie op Rots Facebookaccount: “Kamelenurine, de Marokkaanse neef van een collega was daardoor genezen van kanker.” En wat te denken van deze? “Sterkte en voor zover kan nog levensplezier gewenst. Doch reeds intraveneuze vitamine C-injecties geprobeerd?’

Wie Jan Rot wil zien optreden, want dat doet hij tot hij erbij neervalt: vorige week begon zijn tournee OK Boomer. En op 17 oktober staat hij in de Amsterdamse Kleine Komedie met de volgens het theater ‘bij voorbaat onvergetelijke Rotavond’, zoals de voorstelling heet.

