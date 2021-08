Vallen en opstaan met Zomergast Hans Klok

Ze was die middag naar zijn show in Uden geweest. En had niet gemerkt dat Hans Klok was uitgegleden over een speelkaart. “Echt, is dat gebeurd?”, vroeg Janine Abbring verbaasd aan de illusionist. Het zegt iets over het vakmanschap van Klok: vallen en razendsnel weer opstaan. Waarmee we meteen het thema van deze laatste Zomergasten van het seizoen te pakken hebben.

Klok was van plan om zich in Las Vegas te settelen (“huis met zwembad”), voor minstens tien jaar, maar ja corona. “Van The Ellen DeGeneres Show naar Uden. Je wast nu zelf je glitterbroeken”, vatte Abbring het mislukte avontuur bondig samen. Klok wilde er niet al te veel over kwijt, behalve dat hij geen werkster meer had. “Maar ik kom er weer bovenop.”

Hij leek zichzelf moed in te spreken met de gekozen beelden

Hij leek zijn fragmenten mede te hebben uitgekozen om zichzelf moed in te spreken: Josephine Baker die berooid dreigde te eindigen, maar dankzij prinses Gracia (wist Klok) een comeback maakte. De illusionist sprak er zo beeldend over dat je vermoedde dat hij er zelf bij was geweest, daar in het roze sprookjespaleis in Monte Carlo. Of Bonnie St. Claire die nu toch écht van de drank af was.

Marlene Dietrich, volgens Hans Klok de ultieme illusie.

Drank is voor de goochelaar zelf ook wel een probleem geweest, gaf hij in een openhartig moment toe. Met bonkend hoofd optreden, hij wist er alles van. “En in je tijd met Pamela Anderson lagen de lijntjes coke zo’n beetje op tafel”, wist Abbring. “Het was seks, drugs en rock-’n-roll”, erkende Klok. Maar dat is nu over.

Een Nederlandse artiest van wereldformaat. Iemand die over Frank Sinatra, Liza Minnelli en Elton John spreekt als familie. “Ik ben van het oude Las Vegas”, glunderde Klok, “het Vegas van Marlene Dietrich.” We zagen haar in het bekende fragment met Godfried Bomans. “Zij was de ultieme illusie”, vond de illusionist.

Als kleine jongen maakte hij kennis met het vak: aan de hand van zijn vader naar goochelcongressen. Van Sabini pikte hij de techniek van het goochelen op: belofte, wending, ontknoping (in vaktermen: the prestige). Van Siegfried & Roy leerde Klok hoe je show moet maken. “Een vrouw zaag je in anderhalve minuut door, niet in een kwartier. Daar heeft het publiek geen geduld meer voor.” Hij koopt zijn trucs, soms voor de prijs van een appartement.

Op z’n tijd moet iemand verschijnen, in stukken gehakt en weer bij elkaar geveegd

Illusionisme lijkt op opera, meende Klok. “Op z’n tijd moet iemand verschijnen, in stukken gehakt en weer bij elkaar worden geveegd.” Daarbij zijn hoogopgeleiden het makkelijkst om de tuin te leiden. “Zij denken het moeilijkst.”

Alles draait om dynamiek. Tina Turner – we zagen haar – is Kloks grote voorbeeld. “Neem je tijd om ergens bij stil te staan? Denk je na over eenzaamheid?”, vroeg Abbring. De Zomergast maakte zich er vlug vanaf, en nee, over eenzaamheid peinsde hij nooit. Aan het eind beelden van Bonnie St. Claire met haar eerste solohit I Won’t Stand Between Them. “Nou, op Bonnie dan maar”, hief Abbring het glas.

Toen tegen middernacht Hans Klok geheel volgens de wetten van het genre was verdwenen, bleef ik betoverd en ontgoocheld achter. Betoverd door zijn optimisme en charme. Alsmede door het feit dat zijn naam een uitdrukking is geworden: op een saaie verjaardag doe je een Klokje. Maar ontgoocheld, omdat ik me afvroeg of ik een illusie had gezien of de échte Klok. Ik vrees het eerste.

