Vader Abraham op 87-jarige leeftijd overleden

Pierre Kartner was een van de succesvolste zangers en liedjesschrijvers van Nederland. Hij had zelf grote hits en schreef ook knallers voor andere zangers, vaak artiesten die hij zelf ontdekt had. Het meest bekend – én verguisd – werd hij om zijn Smurfenlied waarvan hij meer dan 25 miljoen platen verkocht. Al te simpel en debiel vonden velen. Gezien het wereldwijde succes kon Kartner die kritiek niets schelen.

De artiestennaam Vader Abraham ontstond na zijn carnavalskraker Vader Abraham had zeven zonen, die in 1973 een grote hit was. De bolhoed, grijze pruik en baard die bij dat lied hoorden werden zijn handelsmerk. Zijn allergrootste hit was waarschijnlijk In ’t kleine café aan de haven, een eenvoudig, maar goed in het gehoor liggend walsje dat wereldwijd door 250 artiesten gecoverd werd.

Pierre Kartner werd in 1935 geboren in Elst en woonde vrijwel zijn hele leven in Breda. Zijn leven stond volledig in het teken van muziek. Hij was zanger, tekst- en muziekschrijver en producent. Toen hij acht jaar was won hij zijn eerste talentenjacht. De latere liedjesschrijver haalde overigens op de middelbare school in Oudenbosch hele lage cijfers voor het vak Nederlands. Tot de grote doorbraak met het Smurfenlied werkte hij onder meer als slecht betaalde chocoladegieter in Antwerpen. Hij morste opzettelijk chocola op zijn overall om zijn zoontje thuis hagelslag te kunnen geven.

Kartner heeft meer hits gescoord dan welke artiest ook

Na het succes van Vader Abraham had zeven zonen volgden er nog meer succesvolle carnavalsliedjes. Zo maakte hij in 1974 op de wijs van het kinderliedje De uil is in de olmen een nieuwe tekst met als titel Den Uyl is in de olie. Het was de tijd van de oliecrisis in Nederland en Joop den Uyl was minister-president. Kartner wist toenmalig Tweede Kamerlid boer Koekoek van de Boerenpartij zo ver te krijgen om in het refrein mee te zingen. Het woord koekoek kwam daarin vaak terug. In 2002 mengde hij zich nog een keer in de politiek en nam met Pim Fortuyn het nummer Wimmetje gaat, Pimmetje komt op. Maar het eclatante succes van 30 jaar terug bleef nu uit.

Zijn laatste single kwam kort voor de coronacrisis uit. Het lied heette Zonder boeren geen eten en was bedoeld als hart onder de riem voor boeren in de stikstofcrisis.

Twee keer schreef Pierre Kartner de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, twee keer eindigde die liedjes ver onderaan in Europa. In 1973 zong Ben Cramer De oude muzikant en in 2010 deed Sieneke mee met Ik ben verliefd, beter bekend geworden onder de titel Sha-la-la-li-Sha-la-la-la. Maar Kartner heeft meer hits gescoord in de Nationale Hitparade dan welke artiest ook.

Hij heeft het ooit geprobeerd, optreden in schouwburgen – mede op advies van cabaretier Toon Hermans. Zet die hoed nou eens af, probeer het eens als Pierre Kartner. “Maar ik miste de gezelligheid”, zei Kartner in 1996 tegen Trouw. “Al dat pluche. Het liep ook niet zo goed, de mensen konden me niet meer vinden. Ik doe graag wat ik deed. Ik ben een man van een doorgebakken kotelet, met frites en doperwtjes. Een gewone man, voor het gewone publiek.

Dinsdag overleed hij in Breda op 87-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak werd door de familie niet bekendgemaakt. Kartner is vrijdag in zijn woonplaats begraven.

