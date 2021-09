Unieke kans om Kröller-Müllerbunker te bezoeken die meesterwerken in de oorlog moest beschermen

Het is een dikke tien minuten wandelen vanaf het museum, over een rul zandpad door het bos. Dan bereik je een gemetselde poort in een overwoekerd zandduin. Boven de ingang staat een Latijnse tekst: ‘Opdat de muil van Mars de monumenten van de kunst niet zou verslinden, is deze kelder gebouwd’.

Achter de imposante poort ligt de bunker, bedekt met een dikke zandlaag, waar de schatten van het museum – de Van Goghs, Mondriaans en Toorops – veilig zouden zijn voor de grillen van Mars, de god van de oorlog.

Te laat

Zo had Helene Kröller-Müller, de vermogende oprichter van het museum, het zelf bedacht in het voorjaar van 1939. De spanningen in Europa liepen hoog op, oorlog dreigde en ze had er duidelijk geen vertrouwen in dat het neutrale Nederland gespaard zou blijven.

Kröller-Müller benaderde de minister van cultuur, maar die zag pas na de inval van de nazi’s in Polen, in september van dat jaar, dat Kröller-Müller weleens gelijk zou kunnen hebben. Helene Kröller-Müller stierf in december, toen de bouw net begonnen was.

Het was allemaal te laat; toen in mei 1940 de nazi’s Nederland binnenvielen, hing de volledige collectie van het museum nog gewoon op zaal. Helenes weduwnaar Anton, die in Den Haag verbleef, maakte zich grote zorgen. Maar de Duitse troepen trokken langs het museum zonder schade aan te richten. Pas in juli van dat jaar werden er schilderijen naar de bunker gebracht, nu om ze te beschermen tegen eventuele bommen van de geallieerden.

‘Ik geneer me’

De beheerder van het museum, Willy Auping, vond het maar niets dat de kunst niet meer te zien was. Sinds het begin van de oorlog was hij dag en nacht in het museum geweest om de collectie in de gaten te houden. Hij schreef: “Onze grote meesters moesten wij beschermen onder 2 meter beton en 8 meter zand. Ik geneerde mij telkens weer, wanneer ik de zware kluisdeuren achter mij sloot.”

De bunker is tijdelijk geopend vanwege de herdenking van de Slag om Arnhem die in 1944 niet ver van het museum werd uitgevochten. Volgens een woordvoerder van het museum is het een unieke kans. Het ligt niet in de verwachting dat de bunker heel vaak te bezoe­ken zal zijn.

De schuilkelder is open tot en met 29 september, toegangskaarten via krollermuller.nl



