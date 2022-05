‘Uitstel van executie’ was een liefdevol én slim zakelijk antwoord op de tijdgeest

Uitstel van executie, dat was zo’n vaste waarde bij RTL waarin het team van Martijn Krabbé mensen hielp die klem zaten tussen schulden en een onverkoopbaar huis. Vijftien jaar lang maakte hij het programma, van laag- tot hoogconjunctuur, door financiële crisis en pandemie heen.

Maandag kwam er een natuurlijk einde aan, nu de koophuizen nauwelijks nog ‘onder water staan’. Was in 2014 de hypotheek bij 33 procent van de huizen hoger dan de verkoopwaarde, in 2020 was dat nog maar bij 6 procent zo, schreef Trouw gisteren. Wie nu onverwacht ziek wordt, baan of huwelijk kwijtraakt of een ander ellendig lot treft, kan het huis vaak met winst verkopen en krijgt vooral een probleem bij het vinden van een nieuw huis. Daarvoor bedacht Krabbé dan weer het programma Kopen zonder kijken, ook al slim. Kortom: na 113 uitzendingen in veertien seizoenen was Uitstel van executie door de tijd ingehaald.

Dit programma zoomde niet in op de emoties

In de afscheidsaflevering maandag keek Krabbé samen met makelaar Alex van Keulen, bouwkundige Duncan Abrahams en professioneel budgetcoach Eef van Opdorp terug op de meest opzienbarende uitzendingen en bezochten ze de mensen jaren later nog eens. Spannend, want had het echt geholpen?

Het fijne was: dit programma zoomde niet in op de emoties zoals andere hulp-tv weleens pleegt te doen. Hier werd de bedreigende chaos gewoon zakelijk maar medelevend op drie fronten aangepakt. De zakelijke Eef begon eerst maar eens papieren uit lades te trekken, zoals bij Femke. Haar broer en zij hadden beide ouders verloren en de erfenis van haar vader leek een bommetje te zijn. Eef hielp Femke aan inzicht in de hypotheek, Duncan knapte met hulp van sponsors het appartement strak op, en Alex wist het te verkopen. Met winst! Helaas kwam toen opeens de familie uit Amerika op de proppen met de vraag om hun aandeel.

Nu Eef haar weer opzoekt, kan ze nog één keer iets bijdragen: de lade met pa’s belastingaangifte 2019 aanpakken. Zijn portemonnee en rijbewijs liggen erbij; Femke krijgt die la maar niet aangeraakt. “Kom, we gaan alvast hier zitten”, zegt Eef dan op haar hurken voor die kast.

De ellende bleek soms niet mals

Dit was hulp-tv aan mensen die het voorheen aardig voor elkaar hadden met een koophuis, en toch door omstandigheden in de problemen waren gekomen. Kortom: dit kan ons allemaal overkomen. De ellende bleek soms niet mals. Zo was er de alleenstaande moeder Hedwig. Deze zzp’er was stervende en liet zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering twee grote tieners achter met een huis dat niet te betalen was. Ze dreigde de laatste maanden van haar leven uit huis gezet te worden, met een enorme restschuld voor haar kinderen.

Daar begon het team weer aan een van de vele ‘epische veldslagen’ met de bank. “Banken veranderen levens”, zegt Eef. Die van Hedwig ging akkoord met een garantie om er nog twee jaar te mogen wonen. Eef vond nog een vage levensverzekering terug waarvan ik me afvraag of die zonder haar ooit tot uitkering was overgegaan. Nog 131 duizend euro! Hedwig was gerustgesteld, en stierf nog tijdens de lopende opnamen. Bij grote uitzondering maakte het team nog een aflevering om dat huis op te knappen en te verkopen. Een nieuwe start.

Dit programma was een liefdevol én slim zakelijk antwoord op de tijdgeest. Ben benieuwd waar Krabbés goede neus hem hierna heen leidt.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.