Uitgeverij bombardeert roddel over Wim Kan tot waarheid

Uitgeverij Van Oorschot bombardeert een opmerkelijk gerucht tot waarheid in een toelichting bij de dagboeken (1955-1965) van schrijver J.J. Voskuil. Het betreft Wim Kan (1911-1983), na de oorlog een van de grote cabaretiers van Nederland.

In deel 2 van de dagboeken doet Voskuil in 1960 verslag van een gesprek met prof. P.J. Meertens, zijn baas op het Meertens Instituut. Voskuil vertelt Meertens dat hij had gehoord over Wim Kan en een celstraf. Wim Kan zou ‘zijn straf’ wegens ‘pederastie’ in gedeelten mogen uitzitten, ‘zodat het niet gemerkt wordt’.

In de voetnoot bij deze passage staat dat ‘deze schaduwzijde’ van Kan altijd uit de openbaarheid is gehouden door de broer van Wim Kan. Deze Jan Kan was secretaris-generaal bij het ministerie van binnenlandse zaken en daarna lid van de Raad van State.

Met jonge jongens en meisjes langs het strand

Weet Jacques Klöters, die werkt aan de biografie van Wim Kan, meer? “Interessante kwestie. Mag je een onbewezen roddel tot waarheid verheffen? Als er een veroordeling is geweest, moet die in archieven terug te vinden zijn. Ik heb deze kwestie, die me wel bekend was, zelf nog niet onderzocht.”

In het eerste deel van Kans eigen dagboeken staat dat hij in mei 1960 werd gearresteerd op het strand van Scheveningen, vertelt Klöters, door een agent op aanwijzing van een informant. “Er viel echter niets te bewijzen en de chef van de zedenpolitie liet hem weer gaan. Later ging in Amsterdam de roddel dat hij de cel in moest.”

“Wim Kan wandelde graag met jonge jongens en meisjes langs het strand. Er zijn jarenlange vriendschappen uit voortgekomen die zich uitten in brieven, verjaardagskaarten, ook naar de ouders.”

Aan uitgeverij Van Oorschot de vraag of de voetnoot wordt geschrapt. Want moet de aantijging dat Kan voor vermeende pederastie is veroordeeld en bestraft niet eerst worden bewezen? “Nee”, zegt Jaap Blansjaar, betrokken bij de totstandkoming van het boek. “Voskuil zelf is onze bron. Als je een dagboek annoteert, doe je geen archiefonderzoek.”

Gerechtelijke archieven worden pas na 75 jaar openbaar, weet Theo van der Meer die werkt aan de biografie van prof. P.J. Meertens. Van der Meer zet ook vraagtekens bij de noten in Voskuils dagboeken. “De informatie is vaak ontleend aan de romancyclus Het Bureau en ze lijken niet in de gaten te hebben dat dat fictie is. Overigens vind ik dagboeken sowieso een ingewikkelde historische bron.”

Wat is een pederast? Bij pederastie is er sprake van een erotische relatie tussen een volwassen man en een opgroeiende jongen. Zulke relaties komen in zeer uiteenlopende vormen voor en worden in de tijd en in verschillende culturen anders beoordeeld, ook in het strafrecht. Ze hoeven niet seksueel te zijn, en kunnen ook louter spiritueel zijn of op liefde gebaseerd.

