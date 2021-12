Uitgerekend nu mensen weer massaal in de rij staan voor een prik, wordt ‘prikspijt’ gekozen tot Woord van het Jaar

Het is op z’n zachtst gezegd een vreemde uitkomst. ‘Prikspijt’ verkozen tot Woord van het Jaar? Uitgerekend nu mensen weer massaal in de rij staan bij de vaccinatiecentra en op alle mogelijke manieren voordringen?

“Wij waren ook verrast”, zegt Ton den Boon, Van Dale-hoofdredacteur en medeorganisator van de verkiezing. “‘Prikspijt’ kreeg duidelijk meer stemmen dan alle andere genomineerde woorden. We vroegen ons af: hoe komt dat? Toen ontdekten we dat er op Twitter stevig werd opgeroepen om op dit woord te stemmen.”

De verkiezing is dus in feite gekaapt? “Het is een vorm van kapen, ja. Net zoals er in het begin ook actie werd gevoerd voor ‘woonprotest’. Maar dat woord heeft het niet gehaald, het is tweede geworden.”

Niet de eerste lobby

Eerdere jaren zijn er ook diverse lobby’s geweest, vooral van GeenStijl. Die site riep in 2008 op om te stemmen op ‘swaffelen’: de penis tegen een voorwerp of persoon zwiepen. Met succes, want het woord won. In 2011 behaalde GeenStijl opnieuw een overwinning met een oproep om te stemmen op ‘tuigdorp’.

Zulke praktijken zijn voor Den Boon geen reden om een woord te diskwalificeren; lobby’s horen nu eenmaal bij verkiezingen. “Maar je moet er wel transparant en eerlijk over zijn. We controleren in elk geval of er geen bots zijn ingezet. Dat bleek niet het geval. Alle stemmen kwamen van individuele IP-adressen, dus van echte mensen.”

De kaapactie tekende zich van tevoren al enigszins af. Voorafgaand aan de verkiezing mag iedereen kandidaatwoorden insturen, en daarbij kwamen dit jaar opvallend veel woorden binnen uit de antivaxhoek: niet alleen ‘prikspijt’, maar ook ‘vaccinatiespijt’, ‘prikpooier’ et cetera. In die zin is de uitkomst géén verrassing.

Den Boon betreurt het niet dat ‘prikspijt’ heeft gewonnen. “Sociologisch gezien is het juist wel een interessante uitkomst. Het winnende woord past bij de tijd. Het weerspiegelt de polarisatie in de samenleving. Ik verwacht dat deze verkiezing op zichzelf ook weer zal bijdragen aan die polarisatie.”

Wappiegeluid

Sommigen die op ‘prikspijt’ hadden gestemd, hadden overigens geen enkel vertrouwen in de verkiezing, merkte Den Boon op de sociale media. “Ze dachten dit we dit woord nooit zouden laten winnen omdat wij ook in het complot zouden zitten. Dat zegt iets over hoe sterk het complotdenken zich heeft ontwikkeld. En dat sluit dan weer mooi aan bij het woord ‘wappiegeluid’, dat als derde is geëindigd.”

‘Prikspijt’ is gedefinieerd als ‘spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte’. Die spijt kan gebaseerd zijn op de ervaring van een vervelende pijn in de bovenarmspieren, maar ook op de teleurstelling dat zelfs ná het massale inenten alsnog een nieuwe lockdown nodig bleek.

“Het interessante is”, zegt Den Boon, “dat je het woord de laatste tijd ook wel in de tegengestelde betekenis aantreft: dat je spijt hebt van je níet laten prikken, bijvoorbeeld als je ongevaccineerd op de ic belandt. Het zou me niet verbazing als de uitkomst van onze verkiezing juist aan de opmars van deze tweede betekenis zal bijdragen.”

Gelijktijdig is ook in België een Woord van het Jaar gekozen. Daar kwam ‘knaldrang’ als winnaar uit de bus: ‘een sterk verlangen om uit de bol te gaan’. Vorig jaar stonden de verkiezingen al evenzeer in het teken van corona. Toen won in Nederland het woord ‘anderhalvemetersamenleving’.

