Het is een kwestie van tijd, maar uiteindelijk wordt alles een musical. Ook Covid-19 zal deze weg wel gaan. En scenarioschrijvers konden maandag volop inspiratie putten uit de talkshows, zeker voor de rollen van de Vermoeide Minister, de Competente Correspondente en de Opgewekte Ondernemer.

De eerste twee karakters zaten in ‘Op1', dat ondanks een aangekondigde pauze doorgaat in de kerstperiode. Dat betekent trouwens dat de film over het conflictueuze leven van Gert & Hermien werd uitgesteld, mocht u daar maandag naar hebben gezocht. In plaats daarvan kwam nu de wrijving tussen minister Hugo de Jonge en Verenigd Koninkrijk-correspondente Suse van Kleef in beeld. Waarbij de minister niet bepaald als gezaghebbend uit de verf kwam.

Pechvogels

Het begon er al mee dat Van Kleef gewoon een vraag kaapte die aan De Jonge werd gesteld. Op1-presentatrice Margje Fikse vroeg zich om een of andere reden af hoeveel stress Boris Johnson moet hebben gevoeld, toen hij de Britten vertelde dat Kerst niet doorgaat. De Jonge zette aan om zijn antwoord te beginnen, maar Van Kleef was hem voor: “Had Johnson eerder maar niet zo optimistisch moeten doen”. Bam, geen medelijden hier. Van Kleef schetste - mooi beeld ook voor de musical - hoe Johnson iedereen had blij gemaakt met een dode mus. En hoe sommige Londenaren nu met een kalkoen van 7 kilo zitten, terwijl hun gasten niet mogen komen.

Hugo de Jonge in ‘Op1' zette een Vermoeide Minister neer. Beeld Renate Van Der Bas

Even later ging het over andere pechvogels, de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs die zijn gestrand voor de dichte grens. De Jonge toonde geen greintje sympathie, kwam niet verder dan de kale constatering dat de overheid niets kan doen. Van Kleef gaf wél een sprankje hoop: wie weet vinden Macron en Johnson een oplossing.

Symboolpolitiek

Toen de vraag waarom wij zo traag starten met vaccineren? De Jonge had het over een ingewikkelde militaire operatie en bagatelliseerde berichten uit het buitenland als symboolpolitiek: “Soms ging het maar om één batch en beginnen ze half januari pas echt.” “Nou”, zei de Competente Correspondente, “in het Verenigd Koninkrijk zijn 500.000 mensen gevaccineerd in twee weken. Niet echt symbolisch.” De minister sputterde: “Maar als je te snel gaat, dan vertrouwen de mensen het niet”. Van Kleef sloeg hem met de cijfers om de oren: in die twee eerste prikweken steeg in het VK juist het vertrouwen van 60 naar 80 procent.

Pittig tafeltje, kortom. Ondertussen was bij ‘Beau’ op RTL4 een andere actuele hoofdrolspeler in het coronadraaiboek te gast: de directeur van het diepvriesgebouw waar onze spuitjes komen te liggen. Als een soevereine vorst blaakte deze Michiel Heller van het zelfvertrouwen: alles onder controle, laat de vaccins maar komen. Beau was er niet gerust op: iedereen kan uitzoeken waar Hellers bedrijf ligt, is hij niet bang voor ‘onverlaten en schorriemorrie’?

Een goede vraag, want dit diepvriescentrum lijkt me momenteel kostbaarder dan alle kluizen met de Nederlandse goudvoorraad bij elkaar. Toch, de Opgewekte Ondernemer werd er niet warm of koud van. De veiligheid van gebouw en distributie? Niet zijn pakkie-an, dat regelt de overheid.

Qua musical lijkt dit me een mooi moment om de eerste tank het toneel op te laten rijden. Vooruit, met de minister van volksgezondheid er bovenop. We kunnen best wat positieve symboolpolitiek gebruiken.

