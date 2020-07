Typhoon zet zijn publiek aan het dansen én denken

Pop

Typhoon

Larger than Live in Ziggo Dome

★★★★☆

Zet alle clichés over hiphop op een rij: machogedrag, teksten over geld, vrouwen en snelle auto’s. En ga ­vervolgens naar een concert van Typhoon. Et voilà, alle clichés kunnen de prullenbak in. Glenn de Randamie alias Typhoon is een rapper, maar wel een van de buitencategorie. Dat bewees hij ook zaterdag weer in de Amsterdamse Ziggo Dome waar hij een optreden neerzette dat half concert, half levensles was.

Zoals vrijwel alle artiesten die na de lockdown weer de popwei in mogen, begon ook Typhoon zijn concert met het uitspreken van zijn vreugde dat hij weer kon optreden. “Wat zijn we blij dat we hier weer mogen zijn. We gaan elkaar aankijken en de energie voelen”, aldus de rapper die in de daaropvolgende twee uur als een blij veulen over de bühne danste.

In september komt zijn nieuwe album ‘Lichthuis’ uit en zaterdag greep de 35-jarige muzikant de ­gelegenheid aan om met zijn Titanenband nog één keer zijn doorbraakalbum ‘Lobi da basi’ (Liefde is de baas) uit 2014 integraal te spelen. Wat daarbij vooral opviel, is hoe veelzijdig zijn muziek is. Hiphop mag de basis zijn, er werden ook royale scheuten jazz en Surinaamse en Afrikaanse muziek aan toegevoegd. Met name de jazzy blazerssolo’s waren in Ziggo Dome om je vingers bij af te likken. Maar er ­waren ook emotionele momenten zoals bij het schurende liefdesliedje ‘Liefste’.

Hogere versnelling

Tegen het eind van het concert schakelden Typhoon en band naar een hogere versnelling en kon er volop gefeest worden. Meezingen mocht niet, maar Typhoon kreeg zijn fans wel aan het meeneuriën. En bij de opzwepende uitsmijter ‘Zandloper’ veranderden de fans, keurig op afstand, in een kolkende dansmassa.

Boeiend was ook Typhoons prikkelende wereldvisie die hij regelmatig met de concertgangers deelde. Zo hield hij een korte voordracht over racisme (“Wij demonstreren voor vooruitgang; een oer-Hollandse traditie die van ons huis een thuis maakt.”) en liet hij bij een nummer over surfen weten: “Het is de zee die mij toestaat een golf te pakken en niet andersom. Is het niet net zo in de liefde?”.

Ook zijn uitspraken als “het gaat niet over gelijk hebben maar over de juiste vragen stellen” en misschien wel de mooiste doordenker van de avond “minder doen en meer zijn” nodigden uit tot nog eens rustig herkauwen. Het maakte van het ­optreden niet alleen een work-out voor de oren en voeten, maar ook voor de hersens.