Typhoon schreef dit jaar het kerstgedicht van Trouw: ‘Ik vind vrede een ontzettend mooi woord’

Typhoon schreef het kerstgedicht van Trouw. Daarin zocht de rapper een frisse manier om tot saamhorigheid op te roepen. ‘Van woorden als diversiteit en inclusie krijgen mensen jeuk.’

Glenn de Randamie vond het spannend om het kerstgedicht van 2020 te schrijven. “Normaal draait Kerst om het afsluiten van het jaar met een warm gevoel, maar nu zitten we tegelijk in een keiharde lockdown”, zegt de artiest, beter bekend als Typhoon. “Dus ik vroeg mezelf: wat zou ík willen lezen op het moment dat ik Trouw koop en in deze situatie zit?”

Daarom begint het gedicht, dat vandaag op de voorpagina prijkt, met een simpel moment van contact – ‘Hé, hoe gaat het met je?’ – om vervolgens de lezer uit te nodigen even op adem, tot rust te komen; om de narigheid van het afgelopen jaar een moment los te laten. Wanneer die sfeer is gezet, deelt De Randamie in de laatste vier regels een boodschap die hij lezers graag wil meegeven:

‘Langer kijken doet ontmoeten

ontvankelijkheid boven rede.

Het voordeel van de twijfel

is de voorloper van vrede.’

“Ik vind vrede een ontzettend mooi woord. Door mijn geloof heeft het de connotatie van liefde, niet alleen de afwezigheid van oorlog. Maar woorden als liefde kunnen wel heel groot aanvoelen. Daarom is ook het zinnetje daarvoor belangrijk, ‘het voordeel van de twijfel’.

De Randamie schreef die regel met polarisatie en cancel culture in het achterhoofd. “Mensen die iets verkeerd doen, zijn daarmee nog niet tot op het bot slecht. Je mag elkaar verantwoordelijk houden, maar hoeft elkaar niet meteen met de grond gelijk te maken. Als je niet meer precies weet hoe tot die vrede te komen, kan het voordeel van de twijfel een concreet handvat zijn.”

Een kant kiezen is makkelijk, vervolgt hij, “maar we staan er samen in. Zelfs de politiek is op zoek naar manieren om dat weer helder te maken – bijvoorbeeld met de slogan ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’.”

‘Eerste Kerstdag is Glenndag’

Die boodschap heeft misschien iets vanzelfsprekends, de juiste manier om haar te brengen is dat volgens hem allesbehalve. “Mensen krijgen jeuk van woorden als ‘diversiteit’ en ‘inclusie’. En hoe meer je het hebt over polarisatie, hoe meer je het in stand houdt. Dus als taalkunstenaar zoek ik altijd naar manieren om woorden opnieuw te laden.”

Ook ‘ontvankelijkheid boven rede’ vindt hij in deze tijd een belangrijk concept. “Sommige dingen gaan het verstand te boven. Soms moet je een idee loslaten om open te staan voor iets nieuws.”

Wat hij zelf heeft moeten loslaten? “Het idee dat ik alleen door optredens een gevoel van verbinding kon ervaren bijvoorbeeld. Of dat het hele online gebeuren met Zoom slechts een plan B was. Door ontvankelijkheid bleef ik kansen zien, en ben ik mensen meer online gaan verbinden als motivational speaker voor bedrijven en instanties.”

Tussen al het verbinden door, zoekt De Randamie ook wat tijd voor zichzelf. “Mijn vriendin werkt in de zorg, zij werkt ook op Eerste Kerstdag. Ik ga dan lekker in m'n eentje een dag films kijken en een beetje gamen. Samen zijn met familie is heel belangrijk, maar het hoeft niet allemaal in die twee dagen. Eerste Kerstdag is Glenndag, haha.”

Voorloper van Vrede Hey,

Hoe gaat het met je?

Kom even op adem.

We hoeven niets om thuis te zijn.

Geen plus of min, geen stellingname. Weet je nog? Tijd.

Momenten van open handen in elkaar gegrepen

die zich alleen ballen tot een vuist om sleutels door te geven. Hier,

van mij,

voor jou. Wees voorzichtig, maar kom binnen.

Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan,

rusten.

Kom kijken zonder te willen. Hier zijn we dan.

Alleen nog een restje deurklink in de hand.

In een open veld.

Geen muren, scharnieren of barrières,

alleen de wind die ons zijn geheim vertelt: “Langer kijken doet ontmoeten,

ontvankelijkheid boven rede.

Het voordeel van de twijfel

is de voorloper van vrede.” Typhoon

Lees ook:

Dit is niet Typhoon, dit is Glenn

Op zijn derde album ‘Lichthuis’ toont Typhoon (36) zich veelzijdiger dan ooit. Naast zijn bekende optimistme, klinken ook boze rapteksten, kwetsbare zanglijnen en helende woorden voor zijn jongere zelf. ‘Dit album is op de groei geschreven.’