Tweehonderd theatergangers afbellen? ‘Dat is niet te doen’

Voor Claudia de Breij viel het doek dinsdagavond – 25 voorstellingen éérder dan ze had gepland. Speciaal voor theater Carré ontwikkelde de cabaretière een nieuw coronaproof programma, ‘Hier ben ik’, dat ze twee keer per avond zou spelen, telkens voor 250 man publiek. “Daar moest al geld bij, maar dat gaf niks, we willen graag spelen”, zegt haar manager Petra de Groot. “Maar bij dertig man is het einde verhaal.” Carré heeft alle voorstellingen tot en met 27 oktober afgezegd.

Dat doen veel theaters en concertzalen, zegt Esther den Breejen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. De afgelopen twee weken hadden de grotere podia ontheffingen gekregen van de regel over maximaal dertig mensen. Nu zijn die ontheffingen weer ingetrokken. Reden voor veel theaters om hun voorstellingen te verplaatsen. “Als je 250 tickets hebt verkocht, moet je dan 220 mensen gaan afbellen? Dat is geen doen.”

Ook Tivoli Vredenburg is druk bezig met het verzetten van concerten. “Voor sommige artiesten wordt dat al de derde keer”, zegt woordvoerder Eva Huisman. Maar het grote Utrechtse concertgebouw gaat niet helemaal dicht. “Het is ‘safety first’, maar we kijken wat nog wel kan. Dat is onze verantwoordelijkheid, vinden wij: artiesten laten spelen, het publiek een live ervaring geven. Onze directeur zei: dit is een heel zure appel, maar we bijten er rustig doorheen.”

Celloconcerten volgen op de website

Zuur is het ook voor de organisatoren en musici van de Cello Biënnale, een tiendaags festival in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Dat zou volgende week beginnen met op het programma tachtig concerten en evenementen. Door alles met live publiek gaat nu een streep, wel worden nog 16 concerten zonder publiek uitgevoerd door Nederlandse cellisten. Ze zijn straks te bekijken via de website.

“We hadden musici uitgenodigd uit 21 landen: een afspiegeling van de wereldtop van orkesten en solo-cellisten”, zegt woordvoerder Marleen Paping. “Maar we gaan nu geen mensen meer uit het buitenland laten komen. Rutte zei: zoek de randen niet op. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen.”

Voor een gewone editie van de Cello Biënnale worden zo’n 25.000 kaarten verkocht. Deze keer was het festival met 8.000 tickets uitverkocht: het maximum met het oog op anderhalve meter afstand. Al voor de eerste lockdown was het programma af, in juni kreeg het een coronaproof make-over. Paping: “Nu zijn we alsnog op het nippertje door het virus ingehaald.” Het persbericht over de nieuwe online-plannen is alweer de deur uit.

Theaterproducenten zijn boos “Er is veel teleurstelling, maar je mag het ook boosheid noemen”, zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Vrije Theater Producenten. “Wij zijn redelijke mensen, we snappen dat het coronavirus moet worden teruggedrongen. Maar de theaters hebben het heel goed gedaan, dat zegt de regering ook. Er zijn nul besmettingen bekend in de theaters. Doe je zó je best, moet je toch dicht. En voor hoelang? Die onzekerheid is verschrikkelijk.” Driekwart van de theaterproducties in Nederland is niet gesubsidieerd, zegt Van der Ham. “Dat betekent dat je alle kosten moet verdienen met kaartverkoop. Dat lukt pas met een zaalbezetting van 70 of 80 procent.” Veel producenten zijn tóch iets gaan maken voor een coronaproof zaalbezetting (maximaal twintig procent) om de loop erin te houden. Ook de musical ‘Soldaat van Oranje’ begon in september weer te spelen, voor 300 man publiek. “Daar moesten per week tienduizenden euro’s bij”, weet Van der Ham. Hij heeft een oproep aan de overheid: “Zorg dat er geld komt om de kosten te dekken van de al opgestarte producties. Puur om te overleven. Reserves hebben deze ondernemers niet meer.”

