Tweede halve finale van het Songfestival: slaapverwekkend, maar ook een ode aan diversiteit

De tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival was soms slaapverwekkend, maar dat lag niet aan de organisatie. Het was een gelikte show met veel Britse humor. En weer was er ruimte voor Oekraïne. Het was alsof de Engelsen als een gentleman de deur open hielden voor het winnende land van vorig jaar.

Al vroeg kleurde Liverpool donderdag blauw, geel en een beetje roze. En er waren glitterpakjes in alle andere regenboogkleuren. Songfestivalfans trokken in drommen door de straten van de stad van The Beatles, Elvis Costello en Franky Goes to Hollywood.

Ondanks de regen werden de optredens in Eurovision Village, het gratis festivalterrein bij Pier Head, druk bezocht. En zelfs in de Cavernclub, de plek waar The Beatles ruim driehonderd keer optraden voordat ze echt wereldberoemd werden, klonken Songfestivalliedjes. Een feestje bouwen? Laat dat maar aan de Engelsen over.

Minder sterke kandidaten

In de tweede halve finale streden de zestien overgebleven landen om een plekje in de grote finale van zaterdag. Ook waren er delen te zien van de optredens van de Spaanse en Engelse inzending, landen die altijd automatisch in de finale staan omdat ze de grootste sponsoren zijn, en van Oekraïne als laatste winnaar.

Op papier was de show van donderdagavond minder sterk dan die van dinsdag; volgens de voorspellingen maken de landen uit deze halve finale minder kans op een uiteindelijke overwinning. Toch zaten er vermakelijke acts tussen.

Zo lukte het de aandoenlijke Gustaph voor België een finaleplek te bemachtigen met een vrolijk dansnummer in jaren negentig-stijl. Ondanks, of misschien juist dankzij, zijn belachelijke outfit - roze pofbroek, vormloze colbert en gleufhoed - wist hij de harten van het publiek te veroveren.

Dode schrijver

Deze finale waren de Oostenrijkse Teya & Salena de topfavorieten. Bij het liedje Who the hell is Edgar is het onmogelijk om stil te blijven zitten. Hoewel de tekst niet veel om het lijf heeft, is die wel origineel. Hoe kom je op het idee om te zingen over de dode schrijver Edgar Allan Poe? Uiteraard gingen ze door. Met hoeveel stemmen werd niet bekend gemaakt.

Kijkers moesten wel door de opening van de show heen bijten. De Deense Reiley zong ondanks de hulp van autotune het liedje Breaking My Heart knettervals. En Echo van de Georgische Iru was als een haperende auto; telkens als ze gas wilde geven bleef haar voet op de rem plakken.

Uiteindelijk legde Georgië het af tegen het bombastische Duje uit Albanië. Albina zong samen met haar hele familie een liedje over familiedrama. Niet vrolijk, maar gelukkig wel zuiver en lekker bombastisch. Met haar optreden wist ze een finaleplek te bemachtigen, en dat was tegen de verwachtingen van de bookmakers in.

Dragqueens

Dat enkele slaapverwekkende inzendingen soms de vaart uit de show haalden, werd ruimschoots goed gemaakt door de pauzenummers. Een van de acts werd verzorgd door Oekraïense artiesten van verschillende generaties. Dat het podium van de M&S Bank Arena een technisch hoogstandje is werd duidelijk toen een van de zangeressen als een soort engel in een glitterende ster uit het plafond neerdaalde.

De presentatie van Julia Sanina, Alesha Dixon en Hannah Waddington was dik in orde, maar dit keer was het vooral Waddington die de show stal toen ze in haar gele galajurk ‘The Queenmachine’ instapte. “Dus, als ik hierin stap, kom ik er nog meer fabulous uit?” Wat volgde was een spectaculaire medley met drie dragqueens en wervelende dansers die precies liet zien waar het Songfestival voor staat: inclusiviteit en vooral uitbundig jezelf zijn.

Er waren weinig echte verrassingen toen aan het einde van de avond de finalisten bekend werden gemaakt. Wat overblijft is de betere helft van de mindere halve finale. En daar zijn de kijkers zaterdag zeker mee geholpen.

De tien landen die door gaan zijn:

Albanië

Oostenrijk

Australië

Armenië

Cyprus

Slovenië

België

Litouwen

Polen

Estland