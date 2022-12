Tweede boete voor Ongehoord Nederland: ‘Omroep komt verplichting tot samenwerking niet na’

De NPO geeft Ongehoord Nederland opnieuw een geldboete. Dit keer moet de aspirant-omroep 56.065,45 euro inleveren, wat neerkomt op 1,5 procent van het voor ON vastgestelde jaarbudget van dit jaar, zo’n 3,6 miljoen euro. ON krijgt deze boete vooral omdat het ‘de wettelijke verplichting tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht niet nakomt’.

Het is de tweede sanctie binnen een jaar, eerder moest ON al 2,5 procent van het budget inleveren, wat neerkomt op een boete van 93.442,43 euro. De NPO-ombudsman ontving in februari 140 klachten over de aspirant-omroep en oordeelde na onderzoek dat ON zich schuldig maakte aan het verspreiden van desinformatie en onzorgvuldige journalistiek.

Ook daarin is geen verbetering te zien, volgens de NPO; de omroep voldoet nog steeds niet aan de ‘hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen’. “Dit heeft een enorme negatieve impact op de integriteit en reputatie van de publieke omroep en legitimeert het opleggen van een tweede financiële sanctie”, aldus de NPO.

Klachtenregen

Die onzorgvuldige journalistiek werd opnieuw zichtbaar in een uitzending van het programma Ongehoord Nieuws in september, waarin werd gesteld dat er ook discriminatie bestaat van witte mensen. Daarbij werden filmpjes getoond van geweld tegen witte mensen door zwarte mensen. De context dat er bij het geweld in die filmpjes geen racistisch motief was, werd daarbij weggelaten. Ook gebruikte een van de presentatrices het n-woord.

Opnieuw regende het klachten. Ruim 1900 brieven ontving Margo Smit, waarna de NPO-ombudsman begon aan een tweede onderzoek. Eind november verscheen er een lijvig rapport met de conclusie dat de journalistieke zaken bij Ongehoord Nederland ‘structureel’ niet op orde zijn. Er is volgens de ombudsman sprake van ‘een patroon van desinformatie’.

De NPO wachtte de resultaten van dat onderzoek niet af en kondigde eind oktober al aan dat er een tweede sanctie zou komen. Daarnaast wil de NPO elke twee maanden een tussenrapportage van ON waarin de omroep laat zien wat er is gedaan aan de verbeterpunten die de omroep zelf opstelde. Zo heeft de omroep beloofd dat evaluaties van Ongehoord Nieuws tot aanpassingen en verbeteringen moeten leiden, presentatoren training en coaching zullen krijgen en dat er een-op-een functioneringsgesprekken met redacteuren en presentatoren worden gevoerd.

Ook is ON op haar website een verbeterrubriek begonnen waar feitelijke onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd en is er een factchecker in dienst genomen. Het eerste tussentijdse rapport moet een maand voor de eerste uitzending van het nieuwe seizoen Ongehoord Nieuws binnen zijn, te weten op 31 december.

‘Onterecht en ongepast’

Op de site van Ongehoord Nederland is in een reactie te lezen dat de aspirant-omroep de tweede sanctie ‘onterecht en ongepast’ vindt. “Deze maatregel is een verdere escalatie vanuit de NPO met mogelijk gevolg dat een jonge ledenomroep, die een belangrijke opinie vertegenwoordigt voor een grote groep Nederlanders, het uitzendrecht wordt ontnomen.” Volgens ON zijn het juist de collega-omroepen die niet willen samenwerken, ‘omdat zij het niet eens zijn met de inhoud van de programma’s die ON maakt’.

Of de NPO na het opleggen van deze tweede sanctie de staatssecretaris inderdaad gaat vragen om de uitzendlicentie van de nieuwe omroep in te trekken is nu de vraag. Formeel kon dat al eerder, omdat samenwerking tussen de omroepen een voorwaarde is om in het bestel te mogen en te blijven.

Lees ook:

Tijd om Ongehoord Nederland uit het bestel te zetten? ‘Ze hebben het zelf in de hand’

Ongehoord Nederland blijft de regels van de NPO schenden. Kan de aspirant-omroep wel in het publieke bestel blijven? ‘Ze hebben geen zendmachtiging gekregen om een soort roeptoeter te zijn voor idioten.’

NPO-ombudsman: Patroon van desinformatie bij omroep Ongehoord Nederland

Omroep Ongehoord Nederland (ON) schendt de journalistieke code van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat concludeert NPO-ombudsman Margo Smit in een nieuw onderzoek naar ON.