Twee werken van Rembrandt duiken na tweehonderd jaar vergetelheid op bij Britse veiling

Twee door Rembrandt geschilderde portretten worden op 6 juli in Londen geveild. Ze maakten twee eeuwen lang deel uit van een privécollectie. De werken behoren tot de kleinste en meest intieme portretten die Rembrandt schilderde.

Jan en Jaapgen heten ze, de twee schilderijen van Rembrandt die in het Verenigd Koninkrijk zijn opgedoken. Veilinghuis Christie’s onttrok de portretten uit de vergetelheid en veilt ze op 6 juli.

Jan Willemsz. van der Pluym en zijn echtgenote Jaapgen Carels waren een prominent echtpaar uit Leiden, dat verre familie was van Rembrandt. De portretten die de schilder in 1635 van de twee maakte, werden onlangs herontdekt in een Britse collectie.

Tweehonderd jaar lang ontoegankelijk

Het is bijna tweehonderd jaar geleden dat de portretten voor het laatst in het openbaar gezien werden. Een onbekende Britse familie kocht de werken op 18 juni 1824, toen ze onder de hamer gingen bij veilinghuis Christie’s in Londen. Sindsdien bleven ze onderdeel van dezelfde privécollectie, die niet toegankelijk was voor wetenschappers en het grote publiek.

Voordat Christie’s zich onlangs weer over de werken ontfermde, zijn ze onderworpen aan een ‘uitgebreide wetenschappelijke analyse’ door het Rijksmuseum. Rembrandt-expert Jonathan Bikker was daarbij betrokken. De curator zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst bracht onder meer in kaart wie de geportretteerden precies waren.

Zo wist Bikker te bevestigen dat Jan en Jaapgen verre familiebanden hadden met Rembrandt. Jan had drie kinderen, van wie het middelste kind Dominicus trouwde met een nicht van Rembrandts moeder. In 1634 werd Dominicus van der Pluym op zijn beurt voogd van de minderjarige broers en zussen van Rembrandt. Ook kregen Dominicus en zijn vrouw een kind, Karel, dat schilder werd en waarschijnlijk ook les kreeg van Rembrandt.

Lekker schetsmatig

Daarmee zijn de portretten, gesigneerd door Rembrandt en gedateerd 1635, de enige formele portretten die Rembrandt van zijn familie schilderde; de geportretteerden deden hun beste kleding aan en gingen er echt voor staan. Het zijn ook nog eens de kleinste formele portretten die hij überhaupt ooit maakte. “Erg bijzonder dus”, zegt Bikker.

Wat de curator betreft staat buiten kijf dat Rembrandt de portretten heeft geschilderd. “Ze zijn heel los, lekker schetsmatig. Een kopiist gaat zo niet te werk. Rembrandts portretten voor betalende opdrachtgevers in deze tijd zijn niet losjes gemaakt, maar deze waren een vriendendienst. Dus hij kon het zich permitteren.”

De lossere stijl zou volgens Bikker met name terug te zien zijn in hoe Rembrandt de portretten heeft opgebouwd. “Bij de witte kragen zijn veranderingen zichtbaar tussen wat hij als eerste schilderde, en hoe de laatste versie eruitziet. Die kragen zijn kleiner dan hij ze oorspronkelijk wilde maken. Hij veranderde zijn plan. Een kopiist doet zoiets niet.”

Nieuwe dimensie aan het begrip van Rembrandt als portretschilder

Christie’s noemt de schilderijen ‘extreem zeldzaam’ en schat de waarde ervan op 5 miljoen tot 8 miljoen pond, tussen de 5,7 en 9,2 miljoen euro. Uit de werken spreekt een ‘diepmenselijk gevoel’, zegt Henry Pettifer, internationaal vicevoorzitter oude meesters bij Christie’s. “De portretten behoren tot de kleinste en meest intieme die we van Rembrandt kennen. Ze geven een nieuwe dimensie aan het begrip dat we van hem hebben als geniaal portretschilder.”

Voordat de schilderijen op 6 juli in Londen geveild worden, doen zij achtereenvolgens New York en Amsterdam aan. Tussen 21 en 24 juni zijn de portretten te zien bij de Amsterdamse vestiging van het veilinghuis.

