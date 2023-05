Twee werken van Rembrandt duiken na 200 jaar vergetelheid op bij Britse veiling

Twee door Rembrandt geschilderde portretten worden op 6 juli in Londen geveild. Ze maakten twee eeuwen lang deel uit van een privécollectie. De werken behoren tot de kleinste en meest intieme portretten die Rembrandt schilderde.

Jan en Jaapgen heten ze, de twee schilderijen van Rembrandt die in het Verenigd Koninkrijk zijn opgedoken. Veilinghuis Christie’s onttrok de portretten uit de vergetelheid en veilt ze op 6 juli.

Jan Willemsz. van der Pluym en zijn echtgenote Jaapgen Carels waren een prominent echtpaar uit Leiden, dat bevriend was met Rembrandt van Rijn. De portretten die de schilder in 1635 van hen maakte, werden onlangs herontdekt in een Britse collectie.

Tweehonderd jaar lang ontoegankelijk

Het is bijna tweehonderd jaar geleden dat de portretten voor het laatst in het openbaar gezien werden. Een onbekende Britse familie kocht de werken op 18 juni 1824, toen ze onder de hamer gingen bij veilinghuis Christie’s in Londen. Sindsdien bleven ze onderdeel van dezelfde privécollectie, die niet toegankelijk was voor wetenschappers en het grote publiek.

De ovale portretten zijn gesigneerd door Rembrandt en gedateerd met het jaar waarin ze tot stand kwamen: 1635. Voordat Christie's de werken overnam, zijn ze onderworpen aan een ‘uitgebreide wetenschappelijke analyse’ door het Rijksmuseum.

Nieuwe dimensie aan het begrip van Rembrandt als portretschilder

Christie’s noemt de schilderijen ‘extreem zeldzaam’ en schat de waarde ervan op 5 miljoen tot 8 miljoen pond (tussen de 5,7 en 9,2 miljoen euro). Uit de werken spreekt een ‘diepmenselijk gevoel’, zegt Henry Pettifer, internationaal vicevoorzitter oude meesters bij Christie’s. “De portretten behoren tot de kleinste en meest intieme die we van Rembrandt kennen. Ze geven een nieuwe dimensie aan het begrip dat we van hem hebben als geniaal portretschilder.”

Voordat de schilderijen op 6 juli in Londen geveild worden, doen zij achtereenvolgens New York en Amsterdam aan. Tussen 21 en 24 juni zijn de portretten te zien bij de Amsterdamse vestiging van het internationale veilinghuis.

