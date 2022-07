Twee met zichzelf en de wereld worstelende mannen

Er was een tijd, dat de aarde plat was, er was een tijd, dat je blind werd van masturberen, verkondigt een vrouw met olijke blik door haar brillenglazen. En als het over castratie gaat, hapt zij met zichtbaar genoegen een framboos van een stokje.

Wat is gek en wat is normaal? Wat was ooit gek en is nu normaal of juist andersom? De proloog van Poetic Licence door Universum van de Waanzin hint op het bedoelde thema van de voorstelling, namelijk de vraag of publieke normen onderhevig zijn aan de tijdgeest. Wat overigens minder een vraag dan een gegeven lijkt.

Tegelijk wilden artistiek leider en regisseur Michaël Bloos en schrijver Frank Siera het over de grens tussen fictie en realiteit hebben. En die heeft toch niet echt iets met tijdgeest te maken. Maar als de Britse toneelschrijver Joe Orton (1933-1967) de inspiratiebron is, dan kun je je enige Dichterlijke Vrijheid veroorloven, zoals ook de (onnodig Engelse!) titel Poetic Licence aangeeft.

Controversieel en ruig

Ortons werk en leven waren controversieel en ruig. Zijn zwarte komedies provoceerden de heersende moraal. Met partner Kenneth Halliwell haalde hij plagerige grappen uit. Bibliotheekboeken stiekem voorzien van scabreuze teksten en tekeningetjes kostte ze een half jaar gevangenisstraf. Veel was direct of indirect te linken aan hun destijds strafbaar én abnormaal bevonden homoseksuele relatie.

In een decor van een half met kaasdoek omrande bedsitter stipt de voorstelling daar hooguit iets van aan. Een helder verhaal wordt het niet. Dat op de seksuele escapades buitenshuis van Joe steevast Kens vraag volgt “Waar was je?” klinkt vooral gewoontjes. Het zegt niks over verschillen, bijvoorbeeld in gevaar, tussen buiten of binnen. Dat schrijfpogingen van Joe blijven hangen in alledaags geworstel met huis-, tuin- en keukenscènetjes draagt al evenmin bij aan een intrigerend geheel.

Iets meer diepte komt van de live soundscape van Niels Vermeulen. Maar, waar ging dit nou over? Over een schrijverscarrière, een fout aflopende relatie? Over homoseksualiteit als toen iets abnormaals in elk geval niet.

Gelukkig is er in deze editie van het Over het IJ Festival nog een andere voorstelling te zien, waarin de kwaliteiten van Michaël Bloos als maker heel wat beter tot hun recht komen: Istanbul - bericht van de andere kant. Over de beeldenrijkdom van deze springerig vormgegeven zoektocht naar de gekte van Bloos’ vader schreef Trouw bij de première: Dat is de waanzinnige kracht van theater en de charme van Istanbul.

