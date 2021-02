Tv zonder inzicht: Freek Jansen (FvD) doet racisme af als borrelpraat

Als je televisiekijkt, volg je mensen. Soms blijven ze boeien ­omdat ze je iets nieuws tonen; donderdag bij Nieuwe boeren bijvoorbeeld beenden de deelnemers het geslachte varken Rita uit. Dat was minstens zo interessant als de moeizame blikken die erop gericht waren, en de gedachten over hoe wij ons tot ons voedsel verhouden.

Andere keren is het bijna gênant dat tv-makers met hun programma je tijd willen opsouperen; een gevoel dat ontstaat wanneer zich geen enkele psychologische ontwikkeling voordoet. Dat laatste ervoer ik bij Marble Mania, de ‘hit’ op SBS6 die donderdag weer bijna 1,3 miljoen kijkers trok. Wat zien die mensen er toch in? Het decor met dansende smiley-knikkers is lelijk. Presentator Winston Gerschtanowitz is overdreven enthousiast. En het knikkeren is geen knikkeren meer. De helft van de tijd rollen die glazen ballen van de kandidaten gewoon over een spectaculaire baan en komen toevallig langs obstakels, of niet. Dit bezoedelt slechts mijn warme knikkerherinneringen.

Uit: Marble Mania

Ook Danny’s Wereld bij zijn nieuwe omroep VPRO kwam niet genoeg uit de verf. In een kwartiertje sprak Danny Ghosen Freek Jansen, FvD-jongerenleider en nummer ­zeven op de kieslijst, over antisemitisme en racisme in de appgroepen van de partij. De twee weken ophef vorig jaar waren de ‘ergste van mijn leven’, want het klopt niet dat hij het Derde Rijk zou verheerlijken, zei hij. Een week lang at hij niet van de stress.

Dan denk je: het raakt hem wél. Hier komt introspectie en reflectie, zeker gezien het nieuw onthulde appverkeer bij Forum voor Democratie. Maar wat een kwartier duurde, paste prima in de drie minuten samenvatting die vrijdag online grif gedeeld werd. Meer dan ‘kroegpraat’ noemde hij het niet.

“Er is weer wat gaande bij jullie, over groepsappjes, over homohaat, over racisme”, begon Ghosen het gesprek. “Ho ho, even uitzoomen”, deinsde Jansen terug. “De meeste van dat soort appjes vind je ook in normale sportapps, buurtapps, studenten­appgroepen. Het is gewoon borrelpraat.”

Hij klaagt dat FvD onder een vergrootglas ligt en dat de media hen met argusogen volgen. “Jongeren van VVD en CDA maken ook dit soort grappen, veel erger nog (een check leert dat dat klopt, red.), maar daar hoor je niemand over. We zijn veel te gevoelig geworden. Ik vind dat je alles moet kunnen zeggen totdat je oproept tot geweld.”

Borrelpraat, kroegpraat. Kan wel zijn, maar als iemand in mijn appgroepen zou schrijven “Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?” (Baudet) “Hell no”, dan zou die de wind van voren krijgen. In mijn vriendengroepen hoor ik die opmerkingen niet. Ghosen ook niet, zegt hij. “Nee, ik in de mijne ook niet”, lacht Jansen. Toch vindt hij het ‘normaal slap gelul’. Dat zegt iets over de kringen waarin Freek Jansen en Thierry Baudet verkeren. Juist dat hij dit gangbare borrelpraat noemt, werkt niet vergoelijkend, maar verontrustend.

Ghosen herhaalt wel dat dit toch niet ­aardig is, maar vraagt niet door naar bijvoorbeeld inlevingsvermogen in andere bevolkingsgroepen. Hij is meer van het ‘show, don’t tell’. Wat dat betreft spreekt Jansens trotse reactie op het VOC-schip in het ­campagne-filmpje weer boekdelen. “Lachen toch. De VOC heeft mooie dingen ontdekt, we zijn er heel rijk van geworden. Is toch gaaf zo’n schip?”

