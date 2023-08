Tv-moment van het jaar? Natuurlijk dingt ook de dansende Walter uit ‘B&B vol liefde’ mee naar die titel

Zo, dat valt nog niet mee, weer opstarten na drie lome luie weken, doorgebracht in de zwoele Zuid-Europese buitenlucht. Met ’s avonds échte sterrenregens om naar te kijken: mijn ogen konden het eerlijk gezegd prima stellen zonder al het klatergoud van het televisiescherm.

Maar twee dingen bleef ik wel volgen. In de eerste plaats – over vallende sterren gesproken – de WK atletiek in Boedapest. Wat een kijkfestijn. Het rennen, het hoogspringen, de polsstok, het was een adembenemend toernooi. Ook door de gesprekken met Sifan Hassan, de vrouw die net zo snel praat als ze loopt, al heeft ze het Nederlands niet perfect onder de knie.

Sporters zijn dé helden van de televisie, zo bewijzen ze ook deze weken weer met de Vuelta en de US Open. “Door al die wedstrijden en toernooien heb ik me nog geen moment verveeld”, vertelde in ieder geval mijn oude vriend Frans, die maanden thuis moet zitten wegens een weigerende heup. Ik ben blij voor hem, zeker als Ajax-fan heeft hij het al moeilijk zat.

Spanning en vaart

Wat ik tijdens mijn vakantie ook niet kon laten lopen was het veelbesproken B&B vol liefde. Knap hoe de samenstellers tot het eind toe de spanning en de vaart erin wisten te houden. Met een grote pluim voor het hoog satirisch gehalte van de teksten en de manier waarop de onzichtbare Jeroen Kijk in de Vegte die uitsprak. Alle openhartige deelnemers zijn mede daardoor cultfiguren geworden, die niet meer rustig over straat kunnen, zo begreep ik zaterdag uit de finale uitzending B&B vol liefde: de reünie.

En de liefdezoekers blijven de gemoederen bezighouden. Er is sprake van kruisbestuivingen! Thalia (de ex van Leendert) heeft het aangelegd met Harry (die er bij Debbie niet doorkwam), Leendert zelf zou inmiddels daten met Tamara (ja, die van Martijn in Thailand) en ook warme contacten te hebben van Alexandra, de tantrakoningin uit Spanje die zo keihard werd afgeserveerd door Walter. De soapvlokken spatten er vanaf.

Maar het hoogtepunt is natuurlijk dat tot ieders tevredenheid de kleurrijke Debbie verkering kreeg met de aardige Paul, in haar B&B in Catalonië. Maandag praatte het nieuwe stel bij Humberto na over hun televisieavontuur, en ik merkte dat ik als een verliefde bakvis naar ze zat te kijken. Maar de positivo’s spatten dan ook van het scherm met hun blije hoofden.

Ook Debbies moeder Eva Smit (1939) kan bij mij niet meer stuk, zoals ze haar 63-jarige dochter quasi preuts adviseerde toen ze een afspraakje had: ‘Houd je hand op je lekkers’.

Waarover ging het de volgende dag bij de koffiemachine?

Vrijdag bepaalt een jury – ook bij Humberto – welk fragment uit het seizoen 2022-2023 de titel ‘Tv-moment van het jaar’ verdient. Op basis van het criterium: waarover ging het de volgende dag bij de koffiemachine? Niet vreemd dus dat er een fragment uit B&B vol liefde – een dansende Walter – meedingt naar de titel.

Maar wie weet wordt het een van de andere kandidaten: de tafelplakker bij Beau, de relaxte Rutte bij Vandaag Inside, de bittere Tom Egbers over de misstanden bij NOS Studio Sport en de vals zingende songfestivalkandidaten Mia en Dion.

En dan is het vorige seizoen echt voorbij, en breekt een nieuw tv-jaar aan. Mijn mailbox zit vol persberichten die beloven dat het allemaal nog cultureler, spannender, sportiever, bijzonderder en waardevoller wordt. We gaan het met plezier allemaal weer zien.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.