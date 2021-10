Ze zou een tijdelijke bevlieging zijn, de televisie, die op 2 oktober 1951 de eerste uitzending beleefde. Dit weekend vierden veel jubileumprogramma’s het zeventigjarige bestaan van de televisie. Ik voelde me verbonden met dat ene moment, er was een directe lijn tussen mij en die dag in 1951.

De tv bleef, ze verenigt mensen bij grote nieuwsgebeurtenissen, sportevenementen en in gedeelde herinneringen. “Magisch”, noemden Paul de Leeuw, Humberto Tan en Patrick Lodiers het medium in Han Peekels 70 jaar tv: Je beste vriend (Max) op zaterdag. “De hele wereld komt je huiskamer binnen.” Zo vanzelfsprekend én zo uniek.

De enthousiaste makers van die jubileumprogramma’s waren met aparte thema’s diep in de archieven gedoken bij het Instituut voor Beeld en Geluid. Het ene programma belichtte zeven decennia aan sportverslaggeving, het andere kindertelevisie of drama, satire of levensbeschouwing, documentaire en zo door. Oude programma’s werden nog eens afgespeeld, zoals Sil de strandjutter of een film van Theo en Thea. Omroep Max speelde het zelfs klaar om Han Peekel niet één, maar vier afleveringen te geven. In 70 jaar tv: Je beste vriend bespreekt hij met ruim veertig televisiepersoonlijkheden de rol van tv als trooster, en de komende weken als onruststoker, verhalenverteller en nar. Hoe lang denken ze dat gewone Nederlanders hiermee bezig willen blijven?

Tv als taalcoach

Het woord troost werd wel overal opgeplakt, maar goed, tv kanaliseert emotie, al vanaf de eerste televisietranen van Mies Bouwman bij de Open het Dorp-uitzending (1962). En tv heeft zoveel meer betekend. De gefilmde thuiskomst van de MH17-slachtoffers gaf hun weer hun menselijke waardigheid terug, betoogde AD-collega Angela de Jong. Voor gastarbeiderszoon Özcan Akyol was de tv zijn taalcoach. Migrantendochter Fidan Ekiz leerde via het scherm Nederland kennen, en het joeg haar emancipatie aan. De homoseksuele RTL-directeur Peter van der Vorst voelde perspectief toen hij Jos Brink een man zag zoenen.

Vraag iemand naar zijn jeugd, dan komen mensen met programma’s die hun generatie definiëren. “O ja!”, dacht ik enthousiast toen ik De Soundmixshow, De film van ome Willem en Keek op de Week uit mijn jeugd voorbij zag komen. Maar ook: “O nee”, bij mij volstrekt onbekende programma’s. Collega ‘Bas’ herinnerde zich andere series uit haar jeugd: De stille kracht (’74) genoemd, en De Stratemakeropzeeshow (’72-’74) met Aart Staartjes, Wieteke van Dort en Joost Prinsen, die langs kwam in 70 jaar tv: Satire, van A tot Z (VPRO) zaterdag. Het werd gemaakt vanuit een vrij en brutaal kinderperspectief: revolutionair, zoals televisie vaker heilige huisjes omver trapte. Maar wel van voor mijn tijd. Waar televisie verbindt, wordt de scheiding met mensen die anders kijken ook erg voelbaar, of het nu om een tijdsperiode of voorkeur gaat. Dat maakt zulke overzichten ook altijd een beetje schurend.

Komiek Ronald Snijders legde het in Satire, van A tot Z goed uit over humoristische tv: satire is “komisch commentaar op wat er nu speelt, en daarom begrijp je vroegere grappen niet altijd.” Dat is het. Alle televisie is in zekere zin commentaar op wat er nu speelt. Daarom is het zo dierbaar én kan het zo saai zijn om ouwe teevee te kijken. Na dit zeventig uur durende tv-geschiedenisfeestje is het wat mij betreft: “Oogjes dicht en snaveltjes toe.”

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.