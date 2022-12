Tussen de nachtvlinders in het Top 2000 Café: ‘Deurdonderen, die moet op 1!’

De vloer plakt, op de tafeltjes liggen Perzische tapijtjes. “Dit is het grootste café van Nederland”, grapt Frank van ’t Hof. De NPO Radio 2-dj staat met een alcoholvrij biertje in zijn hand in een hoek van het Top 2000 Café. In de studio annex café kunnen mensen live aanwezig zijn bij de radio-uitzending van de Top 2000, de lijst met de beste nummers aller tijden, gekozen door het publiek.

Tussen twee en vier uur ’s nachts presenteert Van ‘t Hof de ‘Lijst der lijsten’ die sinds eerste kerstdag te horen is op NPO Radio 2 en via een livestream op internet. Achter hem hangen oude lp-hoezen en televisieschermen waarop twee meisjes te zien zijn. “Via Zoom kan heel Nederland in het café zitten, een overblijfsel uit de coronatijd”, legt Van ’t Hof uit.

Dit jaar is het Top 2000 Café weer open voor publiek en voor het eerst zelfs de hele nacht. Mensen kunnen voor 6 euro 50 een kaartje kopen om 50 minuten in het café aanwezig te zijn. In totaal waren er zo'n 25.000 kaartjes beschikbaar die binnen no-time waren uitverkocht. Wat maakt dit café zo bijzonder dat je er je nachtrust voor wilt opofferen?

Drie weken aan het zuurstof

“Je ontmoet hier gelijkgestemden”, zegt bezoeker Bert Benckhuisen. “Zoals die mensen achter me: fanatieke Bruce Springsteen-fans die elkaar voorheen niet kenden. De platen in de Top 2000 zijn cultureel erfgoed en jongeren ontdekken zo ook oude muziek. Mijn dochter van 25 luistert nu de albums van The Beatles. Het zorgt voor een kruisbestuiving tussen generaties, kijk maar naar het publiek.”

Het is de 24ste keer dat de lijst wordt uitgezonden. Tegen twaalf uur oudejaarsnacht is de laatste plaat te horen: Bohemian Rhapsody van Queen is al negentien keer verkozen tot nummer één. Twintiger Marieke Bosters uit Vossemeer vindt die plaat ook steengoed. Nee, schreeuwt haar vader Jack boven het lawaai uit. “Deurdonderen van Normaal, die moet op één.” Hij laat een filmpje op zijn telefoon zien. Hij is de grote man met het blauwe hesje in het ziekenhuisbed. Aan zijn neus bungelt een zuurstofslangetje. Twee ic-verpleegkundigen met mondkapjes op staan te swingen in de kamer.

“Dit is het moment dat ik wakker werd gemaakt uit de coma waarin ik terechtkwam tijdens de eerste coronagolf, in april 2020. Drie weken lag ik aan het zuurstof. Toen ik wakker werd met Deurdonderen dacht ik: inderdaad, dat moet ik doen; doordonderen, ik moet opstaan en vechten.” Hij straalt: “En nu zit ik hier met mijn dochter.”

De wekker midden in de nacht

Rond elf uur zit de sfeer in het café er goed in. Als Robbie Williams’ Let Me Entertain You door de speakers knalt, sprint het publiek als één man op en neer. Het is een wonder dat de steigerstellage boven de kelder van Beeld & Geluid in Hilversum, waarop het tijdelijke café staat, de hossende massa kan houden. In het uur erna volgt een keur aan platen: van de happy hardcore-herrie van Charly Lownoise & Mental Theo tot The Rolling Stones, Tina Turner en Red Hot Chili Peppers.

“Het kan nooit allemaal goed zijn, maar dat is niet erg, zegt Irma van Adrighem uit Purmerend. “Je kunt mij gerust een nachtvlinder noemen. Gisteren zat ik ook tot twee uur ’s nachts te luisteren, ik kon de radio niet uitzetten.”

Het is wonderlijk hoeveel mensen er ’s nachts nog luisteren, zegt Jeroen van Inkel. De radio-dj komt vlak voor middernacht even de sfeer proeven. Tussen twaalf en twee is hij zelf aan de beurt. “Sommige mensen zetten hun wekker midden in de nacht voor een nummer. Kennelijk is het bijzonder om samen met de rest van Nederland zo’n plaat live op de radio te horen.”

Irma van Adrighem uit Purmerend. ‘Je kunt me gerust een nachtvlinder noemen.’ Beeld Olaf Kraak

Lees ook:

Radio om te luisteren? Nee, een belevenis met bier en publiek

Het iconische Radio Tour de France maakte de uitzendingen deze week vanuit hun ‘tourcafé’ met dagelijks zo’n 250 fans op bezoek. Waarom willen mensen kijken naar radio?