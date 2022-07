Trumps natte wind helpt stikstofcrisis geen stap vooruit

Trump liet een vlaai vallen waarvan de geur nog dagenlang boven de Hilversumse burelen bleef hangen. Op1 trommelde Caroline van de Plas op, die gewiekst de populistische kool en geit probeerde te sparen. Bij Renze (RTL 4) vroeg Amerika-kenner Tom van ’t Einde zich af of Trump eigenlijk wel wist waar Nederland lag.

Inderdaad had de oud-president het over ‘of all places’, toen hij afgelopen weekend ‘klimaattirannen’ in Nederland beschuldigde van het ‘stelen van landbouwgrond, ondanks toenemende voedseltekorten.’ Deze kijker vroeg zich af of Trump zich misschien dommer voordeed dan hij was. Zou hij onze Mark ‘Roete’ echt zijn vergeten? Die vlegel die hem nota bene in zijn eigen Witte Huis had durven tegenspreken?

Ik geef toe: mijn geheugen hapert soms, maar aan dát legendarische tv-optreden uit 2018 heb ik een actieve herinnering. Rutte die Trump onderbreekt met: “Nee, het is níet positief als er geen handelsakkoord komt.” Natúúrlijk wist Trump dat nog. Hij wilde gewoon twee vliegen in één klap slaan: dedain combineren met een eigen agenda.

Wat wil een populist nog meer?

Over die eigen agenda sprak Tom van ’t Einde. “Onze boerenprotesten passen heel goed in Trumps antiklimaatpolitiek. Agrariërs die zich afzetten tegen een elite die hun het leven onmogelijk maakt, wat wil een populist nog meer?” Caroline van der Plas (BBB) viel Trump bij noch af. “Hij steunt de Nederlandse boeren. Ik neem dat voor kennisgeving aan.” Bozer maakte ze zich over minister Dijkgraaf. Die had na de speech van Trump getwitterd: “With friends like these… Ik hoop dat nuchter Nederland zich niet laat meeslepen in het Trumperiaanse universum van alternatieve feiten.”

“Moet je altijd alles zeggen?”, vroeg Van der Plas zich af. “Stel dat Trump weer president wordt.” Opmerkelijk dat Trump van het BBB-boegbeeld wel altijd alles mag zeggen, maar Dijkgraaf blijkbaar niet. Eva Vlaardingerbroek mag, als het aan Van der Plas ligt, ook altijd alles zeggen.

Op Fox News, Trumps favoriete zender, had het oud-FvD-lid geroepen dat de Nederlandse regering onze ‘godvrezende boeren’ niet wilde bestelen vanwege de stikstofcrisis, maar om huizen te bouwen voor immigranten. Presentator Tucker Carlson hoorde het schaapachtig aan, wat dan wel weer toepasselijk is bij een agrarisch onderwerp.

Wedden op twee paarden

Toen Op1 het Fox-filmpje vertoonde (‘politie schiet op ongewapende boeren’), reageerde Van der Plas met: “Iedereen heeft recht op een mening.” En de feiten dan, vroeg ik me af? Vervolgens noemde ze de woorden van Vlaardingerbroek over asielzoekers wel kort door de bocht. Maar tegelijkertijd vertelde ze óók: “De regering heeft landbouwgrond nodig voor woningbouw. Er moeten één miljoen huizen bij. En ja, de immigratie is veel te hoog. We kunnen het niet aan, er is te weinig ruimte. Daarover moeten we debatteren.”

Toen dacht ik: is ze het nu wél of niet eens met Trump en Vlaardingerbroek? Komt de stikstofcrisis dichter bij een oplossing door de natte wind van Trump? En waarom wilde ze eigenlijk niet toegeven dat de man extreemrechts is? Van der Plas zal hebben gedacht: ik wed lekker op twee paarden met zoveel (populistische) zetelwinst in het verschiet: veertien zetels erbij, volgens EenVandaag afgelopen dinsdag. Grotendeels te danken aan boze boeren.